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Süveyş Kanalı'nı tıkayan The Ever Given hakkında flaş gelişme! Japonya Mısır'a heyet gönderecek

Japon firmasına ait olan ve Tayvanlı Evergreen tarafından işletilen adlı yük gemisi, geçen hafta Akdeniz’i ’ bağlayan ’nı kapatarak dünyanın gündemine oturdu. Son yaşanan gelişmeye göre, Ulaştırma Bakanı Kazuyoşi Akaba, 'a, uzman heyet gönderileceğini bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Süveyş Kanalı'nı tıkayan The Ever Given hakkında flaş gelişme! Japonya Mısır'a heyet gönderecek

Bakan Kazuyoşi, Ehime eyaleti merkezli isimli Japon firmaya ait konteyner gemisinin geçişini yaklaşık bir hafta boyunca aksatmasına ilişkin açıklama yaptı.

Süveyş Kanalı'nın, dünyanın önemli ticaret yollarından biri olduğuna dikkati çeken Kazuyoşi, Mısırlı yetkililerin, kanalın açılmasına yönelik yoğun çalışmalarından övgüyle bahsetti.

Kazuyoşi, - ilişkilerinin ele alınması ve tıkanma olayıyla ilgili olası soruşturma ve tedbirlere ilişkin Bakanlık bünyesinde 4 kişilik uzman heyetin Mısır'a gönderileceğini açıkladı.

Shoei Kisen'in sahibi olduğu, Tayvanlı "Evergreen" firmasınca işletilen 400 metre uzunluğundaki yük gemisi, 24 Mart'ta kanal yolunda yakalandığı kum fırtınası sonrası rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışıp kalmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

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