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Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Öldürme emrini o isim vermiş

Son dakika haberine göre; ABD istihbaratının bugün açıklaması beklenen raporunda, gazeteci 'nın 'ın Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine 'ın (MBS) onay verdiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2021
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Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Öldürme emrini o isim vermiş

'in, söz konusu istihbarat raporunu bilen ancak adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, raporun bulguları Veliaht Prens bin Selman'ı işaret ediyor.

Habere göre ağırlıklı olarak (CIA) ile diğer istihbarat kurumlarının katkı ve (DNI) tarafından derlenen raporda, Kaşıkçı'nın 2018 Ekim ayında 'ın Başkonsolosluğunda öldürülmesine MBS'nin onay verdiği sonucuna varıldı.

MBS'nin Kaşıkçı cinayetindeki rolünün detaylarının raporda ortaya çıkacağı belirtilen haberde, 2018 yılından bu yana kamuoyuna açıklanmayan raporun ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine önemli ölçüde etki edebileceği kaydedildi.

ABD medyasına göre DNI'nın söz konusu raporu bugün kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Öte yandan ABD medyasında konuyla ilgili olarak çıkan diğer haberlerde, raporda MBS'nin cinayete onay vermesinin dışında muhtemelen talimatı veren kişi de olduğuna ilişkin bulguların paylaşılacağı belirtildi.

'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve gazetesinde köşe yazarlığı yapan , 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

, dün Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüşmüş, ancak görüşmeye ilişkin 'dan yapılan açıklamada Kaşıkçı cinayetinin gündeme gelip gelmediği detayı yer almamıştı.

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