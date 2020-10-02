02 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetinin 2. yılı! A Haber'de flaş açıklamalar

Son dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetinin 2. yılı! A Haber'de flaş açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2020 12:47
Güncelleme:02.10.2020 13:51
Son dakika haberi... Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün 2. yıl dönümü... Suudi gazetecinin cesedi aradan geçen iki yılda hala bulunamadı. Gazeteci Turan Kışlakçı ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün 2. yıl dönümü... Suudi gazetecinin cesedi aradan geçen iki yılda hala bulunamadı. Gazeteci Turan Kışlakçı ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

A HABER DÜNYAYLA PAYLAŞMIŞTI

Gazeteci Turan Kışlakçı, A Haber'e yaptığı açıklamada "2 yıl önceydi. A Haber'e ilk bu açıklamayı bulunduğumda dünya medyası şok geçirmişti A Haber bunu paylaşmıştı dünyayla. İlk inananlar onlar oldu ve bize destek verdiler. 2 yıl oldu hala adalet daha tahakkuk etmiş değil. Biz hala adaletin tahakkuk etmesini istiyoruz" dedi.

ORTADA TEK PROBLEM VAR

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ise "Cansız bedenine aslında ne olduğunu biliyoruz şu anda. Olayla ilgili hiçbir ayrıntı kaçmış değil her şey açığa çıkmış durumda. Ortada tek problem var bu işi irtikab etmiş olanların adil bir mahkemenin karşısına çıkarılması şu anda sorun" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetinin 2. yılı SON DAKİKA: CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNİN 2. YILI
Cemal Kaşıkçı cinayetinde tüyler ürpertici kayıtlar ortaya çıktı CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNDE TÜYLER ÜRPERTİCİ KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI
Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! 6 şüpheli için ikinci iddianame düzenlendi CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME! 6 ŞÜPHELİ İÇİN İKİNCİ İDDİANAME DÜZENLENDİ
Kaşıkçı dosyasından çıkan ilginç yazışmalar! O eleştiriler tek tek çürütüldü KAŞIKÇI DOSYASINDAN ÇIKAN İLGİNÇ YAZIŞMALAR! O ELEŞTİRİLER TEK TEK ÇÜRÜTÜLDÜ
Cemal Kaşıkçı cinayetinde kan donduran yöntem! CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNDE KAN DONDURAN YÖNTEM!

Kaşıkçı cinayetinin 2. yılı! A Haber'de flaş açıklamalar
Kaşıkçı cinayetinin 2. yılı! A Haber'de flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan Konya'da
Başkan Erdoğan Konya'da
Ankara'dan AB'ye tepki
Ankara'dan AB'ye tepki
MSB'den duygulandıran 'Bil Oğlum' paylaşımı!
MSB'den duygulandıran 'Bil Oğlum' paylaşımı!
Başkan Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
Başkan Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
Bakan Akar: Azerbaycan’ın haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları inandırıcı değil
Bakan Akar: Azerbaycan’ın haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları inandırıcı değil
ASALA-PKK bağlantısı nasıl başladı?
ASALA-PKK bağlantısı nasıl başladı?
Parkın şehit ismini almasına CHP ve HDP'den ret!
Parkın şehit ismini almasına CHP ve HDP'den ret!
Komisyon 'Tuma Çelik' kararını verdi
Komisyon 'Tuma Çelik' kararını verdi
Yeni dönem! Hepsi kişiselleştirilecek
Yeni dönem! Hepsi kişiselleştirilecek
İHA düşürüldü! A Haber saniye saniye görüntüledi
İHA düşürüldü! A Haber saniye saniye görüntüledi
Cepheden yeni görüntüler! Gardaş uçuruyor
Cepheden yeni görüntüler! Gardaş uçuruyor
Daha Fazla Video Göster