Son dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetinin 2. yılı! A Haber'de flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün 2. yıl dönümü... Suudi gazetecinin cesedi aradan geçen iki yılda hala bulunamadı. Gazeteci Turan Kışlakçı ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün 2. yıl dönümü... Suudi gazetecinin cesedi aradan geçen iki yılda hala bulunamadı. Gazeteci Turan Kışlakçı ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

A HABER DÜNYAYLA PAYLAŞMIŞTI

Gazeteci Turan Kışlakçı, A Haber'e yaptığı açıklamada "2 yıl önceydi. A Haber'e ilk bu açıklamayı bulunduğumda dünya medyası şok geçirmişti A Haber bunu paylaşmıştı dünyayla. İlk inananlar onlar oldu ve bize destek verdiler. 2 yıl oldu hala adalet daha tahakkuk etmiş değil. Biz hala adaletin tahakkuk etmesini istiyoruz" dedi.

ORTADA TEK PROBLEM VAR

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ise "Cansız bedenine aslında ne olduğunu biliyoruz şu anda. Olayla ilgili hiçbir ayrıntı kaçmış değil her şey açığa çıkmış durumda. Ortada tek problem var bu işi irtikab etmiş olanların adil bir mahkemenin karşısına çıkarılması şu anda sorun" ifadelerini kullandı.