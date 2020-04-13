Cemal Kaşıkçı’nın katillerine kelepçe bile takmamışlar
Vahşice öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katillerinin yargılandığı Suudi Arabistan’daki duruşmayı izleyen Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği görevlilerinin aldığı raporların yeni detayları gün yüzüne çıktı. Raporlara göre sanıklar duruşmalara kelepçesiz getirildi, rahat tavırlar sergileyen sanıklardan 1 tanesi sağlık durumunu bahane ederek sadece karar duruşmasına geldi.
Washington Post yazarı Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 117 sayfalık iddianame İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Suudi Arabistan'da yapılan yargılamada karar duruşmasına kadar yaşananlar Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği görevlileri tarafından rapor haline getirildi. Büyükelçilik görevlileri Kaşıkçı'nın katillerinin yargılandığı davanın tüm duruşmalarına katıldı. Bu duruşmaların her birinde yazılan raporlar Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla soruşturma birimlerine iletildi. Raporlar, Suudi adli birimlerinin kapalı bir şekilde yaptığı yargılamaya ilişkin, kimin ne kadar ceza aldığı, hangi isimlerin duruşmalara katıldığı, sanıkların ifadeleri gibi bilgilerin yeni detayları ortaya çıktı.Toplam 9 duruşma sonunda verilen karar neticesinde, infaz timinde yer alan Tuğgeneral Maher Abdulaziz M. Mutreb, Kaşıkçı'nın cesedini parçalayan Adli Tıp uzmanı Mohammed Tubaigy, Turki Alshehri, Waled Alsehri, Faad Al Balawi isimli sanıklar idam cezasına çarptırıldı.
ASİRİ'YE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
İnfaz timinin başı olan Tuğgeneral Mansour Abu Hussain 10 yıl, Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konsolosluktan dublörü olarak ayrılan Mustafa Al Madani ve Saif Saad Alqahtani'ye ise 7 yıl hapis cezası verildi. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a yakın isimlerden Eski İstihbarat Başkan Vekili Ahmed Al Asiri ve 2 sanığa yurt dışı çıkış yasağı verildi. Sanıklardan Saif Saad Alqahtani'nin yargılamanın başından itibaren sağlık durumunu öne sürerek katılmadığı, son duruşmaya ise tekerlekli sandalyeyle katıldığı rapordaki notlar arasında yer aldı.
KELEPÇE YOK, TAVIRLARI RAHATTI
Büyükelçilik çalışanları tarafından yargılamaya ilişkin yapılan gözlemlerde, dikkat çeken hususlardan bir tanesi de sanıkların duruşma esnasındaki rahat tavırlarına ilişkin alınan notlar oldu. Notlara göre, mahkemede yargılanan 11 sanıktan 10'u tüm duruşmalara elleri veya ayakları kelepçesiz ve gruplar halinde alındı. Sanıklar duruşmalar esnasında oldukça rahat tavırlar sergiledi. İlk duruşmada Savcı 11 sanıkla ilgili tüm suçlamalar ve itirafları 1 saat 15 dakikalık bir sürede tek tek okudu.
9'U İSTİHBARATÇIYDI
Suudi savcı, Tubaigy ve Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Muflih Al Muslih isimli sanıkların dışındaki 9 sanığın Suudi Arabistan istihbarat biriminde görevli olduğunu ifade etti. Suudi savcı, sanıkların verdikleri ifadelerde, veliaht prensin Muhammed Bin Salman'ın en yakınındaki isimlerden olan Eski İstihbarat Başkan Vekili Ahmed Al Asiri'nin, Kaşıkçı'nın Türkiye'den getirilmesi için ekip kurulmasına ilişkin talimat verildiğini aktardı. Asiri'nin avukatı ise müvekkilinin ikna yoluyla getirilmesini istediğini, suçu Asiri'ye yıkmaya çalıştıklarını belirterek, zorla getirme talimatı vermediği yönünde savunma yaptı.
İŞBİRLİKÇİ VAR DEDİLER AMA
Sabah'ın haberine göre sanıklardan Mansour Osthman, Suudi yetkililerin sürekli söylediği yerli işbirlikçi ile görüşmek için, cinayetten iki gün önce İstanbul'a geldiğini beyan etti ancak söz konusu kişiyle ilgili mahkeme kayıtlarına herhangi bir isim verilmedi.
ÖLDÜĞÜNÜ SONRA ÖĞRENMİŞLER
Sanık avukatlarının ifadelerine de yer verilen rapora göre avukatlar, Kaşıkçı'nın öldüğü bilgisinin infaz timinin başında olan Tuğgeneral Mansour Abu Hussain'in konsolosluk rezidansındaki akşam yemeği esnasında Maher Mutreb'den, Muflih El Musih'in basından, Mohammed Al Zahrani isimli sanığın ise tutuklandıktan sonra öğrendiğini mahkemeyle paylaştı. Sanıklardan Faad Al Balawi, Kaşıkçı'nın cesedini Maher Mutreb'in emriyle parçaladığını söyledi. Mutreb ise öldürme amacının olmadığını, müzakere amacının olduğunu iddia etti. Adli Tıp Uzmanı Tubaigy ise Kaşıkçı'yı hatayla öldürdüklerini, ailesine diyet ödeyebileceğini kaydetti.
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