Cemal Kaşıkçı iddianamesinde çarpıcı detaylar: Suudi Başsavcı Suud El Macid yalan söyledi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili 29-30 Ekim 2018’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Suudi Başsavcılığı arasında yapılan yaklaşık görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Suudi yetkililere yöneltilen sorular cevapsız kalırken, Başsavcılığın yürüttüğü etkin soruşturma kapsamında Suudi makamları cinayeti kabul etmek zorunda bırakıldı. İddianamede “Suudi Arabistan Krallığı yetkilileri ile Başsavcılığı tarafından maktulün öldürülmesi olayı ile ilgili olarak çelişkili ve gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunulduğu anlaşılmıştır” denildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Suudi Arabistan Başsavcılığı arasında 29-30 Ekim 2018 tarihlerinde yapılan iki ayrı görüşmeye dair ayrıntılar da yer aldı. Suudi Başsavcısı Suud El Macid, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile İstanbul Adalet Sarayı'nda iki günlük bir görüşme gerçekleştirdi. 29 Ekim 2018 tarihinde yapılan ilk görüşmede, Kaşıkçı'nın Türkiye topraklarında öldürüldüğü, şüphelilerin yargılama yetkisinin Türkiye'de olduğu bildirilerek iadeleri talep edildi. Aynı görüşmede şu sorular Suudi yetkililere iletilerek cevapların savcılığa iletilmesi istendi: "Kaşıkçı'nın cesedi nererde? Kaşıkçı'nın öldürülme eyleminin planlama aşamasına ilişkin tarafınızca yürütülen soruşturmada tespit edilen herhangi bir bulgu var mı? Yerli işbirlikçi olarak kamuoyuna yansıyan kişi kim?"

SORULAR TİTİZLİKLE KARŞILANMADI!

Sabah'ın haberine göre; Suudi Başsavcı Suud El Macid 30 Ekim tarihinde ikinci kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle görüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı soruları burada da sorularak cevap beklendiği vurgulandı. Suudi yetkililer 1 gün sonra bu sorulara yazılı olarak cevap verdi. Yazıda, yerli işbirlikçi olduğu yönünde herhangi bir beyanlarının olmadığı aktarıldı. Suudi yetkililere Kaşıkçı'nın konsolosluğa girişlerine dair görüntü kayıtları, 15 kişilik suikast timinin konsolosluk binası ve rezidansına giriş çıkışları, havalimanları giriş çıkışlarına ait görüntü kayıtları iletildi. Buna karşın Türk adli birimlerinin soru ve talepleri aynı titizlikle karşılanmadı.



Suudi yetkililer yapılan görüşmelerden 1 ay sonra yazılı bir açıklamayla, Kaşıkçı'nın katillerine yönelik yürüttükleri soruşturmanın ayrıntılarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaştı. Açıklamada, cesedin yerli bir işbirlikçiye teslim edildiğine ilişkin bir şüphelinin ifadeleriyle bir fotoğrafa ulaşıldığı anlatıldı. Ancak söz konusu fotoğrafla ilgili günümüze kadar Suudi yetkililerden herhangi bir paylaşımda bulunulmadı.

ÖNCE İNKAR SONRA KABUL

Hazırlanan iddianamede Suudi Arabistan Krallığı makamlarının cinayeti ilk etapta reddettikleri, Kaşıkçı'nın dublör kullanılarak savcılığı yanıltmaya çalıştıklarının tespiti üzerine, cinayeti kabul ettikleri vurgulandı. Savcılık, Suudi makamlarının tutumuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Suudi Arabistan Krallığı yetkilileri ile Başsavcılığı tarafından maktulün öldürülmesi olayı ile ilgili olarak çelişkili ve gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunulduğu anlaşılmıştır."