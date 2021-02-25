Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması! Raporu yakında kamuoyuyla paylaşacağız
2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD'den açıklama yeni bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan raporu yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.
ABD'nin Cemal Kaşıkçı Cinayeti ile ilgili raporları perşembe günü açıklaması bekleniyor. 2018 yılında ABD Kongresinde gizli olarak yayınlanan raporun gizliliğinin kaldırılarak açıklanacak olması ABD Başkanı Joe Biden'in Suudi Arabistan ile ABD arasındaki yakın ilişkilerden uzaklaşma isteğinin bir parçası olarak görülüyor.
TEK SORUMLU OLARAK GÖSTERİLMESİ BEKLENİYOR
ABD Haber alma teşkilatlarında konu ile ilgili 4 kişi tarafından hazırlanmış olan raporda cinayetin sorumlusu olarak tahtın varisi Mohammed Bin Salman'ın tek sorumlu olarak gösterilmesi bekleniyor.
RAPOR HAZIRLATIYOR
Biden'in bugün 85 yaşındaki Suudi Kral ile görüşeceğini açıklayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, raporun da yayınlanmaya hazırlandığını belirtti.
NE OLMUŞTU?
Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmüştü. Suudi Arabistan daha önce cinayetin kural dışı, kendi kendine hareket eden bir grup tarafından işlendiğini açıklamıştı.