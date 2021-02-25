Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması! Raporu yakında kamuoyuyla paylaşacağız

TEK SORUMLU OLARAK GÖSTERİLMESİ BEKLENİYOR

ABD Haber alma teşkilatlarında konu ile ilgili 4 kişi tarafından hazırlanmış olan raporda cinayetin sorumlusu olarak tahtın varisi Mohammed Bin Salman'ın tek sorumlu olarak gösterilmesi bekleniyor.

RAPOR HAZIRLATIYOR

Biden'in bugün 85 yaşındaki Suudi Kral ile görüşeceğini açıklayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, raporun da yayınlanmaya hazırlandığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmüştü. Suudi Arabistan daha önce cinayetin kural dışı, kendi kendine hareket eden bir grup tarafından işlendiğini açıklamıştı.