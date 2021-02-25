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Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması! Raporu yakında kamuoyuyla paylaşacağız

2018 yılında 'daki Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci cinayetine ilişkin 'den açıklama yeni bir açıklama yapıldı. Sözcüsü Jen Psaki, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan raporu yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2021
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Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması! Raporu yakında kamuoyuyla paylaşacağız

'nin Cinayeti ile ilgili raporları perşembe günü açıklaması bekleniyor. 2018 yılında ABD Kongresinde gizli olarak yayınlanan raporun gizliliğinin kaldırılarak açıklanacak olması ABD Başkanı 'in ile ABD arasındaki yakın ilişkilerden uzaklaşma isteğinin bir parçası olarak görülüyor.

TEK SORUMLU OLARAK GÖSTERİLMESİ BEKLENİYOR

ABD Haber alma teşkilatlarında konu ile ilgili 4 kişi tarafından hazırlanmış olan raporda cinayetin sorumlusu olarak tahtın varisi Mohammed Bin Salman'ın tek sorumlu olarak gösterilmesi bekleniyor.

RAPOR HAZIRLATIYOR

Biden'in bugün 85 yaşındaki Suudi Kral ile görüşeceğini açıklayan Sözcüsü Jen Psaki, raporun da yayınlanmaya hazırlandığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde 'da Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmüştü. Suudi Arabistan daha önce cinayetin kural dışı, kendi kendine hareket eden bir grup tarafından işlendiğini açıklamıştı.

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