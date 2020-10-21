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Kaşıkçı'nın nişanlısı Selman'a dava: Cemal Kaşıkçı Selman'ın talimatıyla öldürüldü

'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen cinayeti kapsamında Kaşıkçı'nın nişanlısı , cinayetten sorumlu tutulmaları için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve bazı yetkililere 'de dava açtı. Cengiz davaya ilişkin "Bu dava ile Cemal için gerçeğe ve barışa ulaşacağımız konusunda umutluyum." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Kaşıkçı'nın nişanlısı Selman'a dava: Cemal Kaşıkçı Selman'ın talimatıyla öldürüldü

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD'nin başkenti Washington DC'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve 28 yetkiliye dava açtı.

SELMAN'IN TALİMATIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Açılan davada Kaşıkçı'nın "Selman'ın talimatı uyarınca" öldürüldüğü ifade edildi. Davayı, Cemal Kaşıkçı'nın kurucuları arasında bulunduğu "Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi Platformu (DAWN)" ile beraber açan Cengiz yaptığı açıklamada, "Bu dava ile Cemal için gerçeğe ve barışa ulaşacağımız konusunda umutluyum. Cemal, ABD'de her şeyin mümkün olduğuna inanırdı" dedi.

TÜRKİYE'YE SEYAHATE ZORLADILAR

Davayı yabancı ülke hükümetlerinin yetkisi ile adaletsiz ölüme ve işkenceye karşı şahıslara dava, açılmasının önünü açan kanun uyarınca açtıklarını belirten DAWN avukatı Faisall Gill, davanın amacının suçluların ortaya çıkarılması ve suikast ile ilgili gerçeklerin, belgelerin ortaya çıkarılması olduğunu ifade etti.

ABD'de açılan davada Suudi Arabistan'ın Washington DC Büyükelçiliği, Cemal Kaşıkçı'ya gerekli evlenme iznini vermeyerek Türkiye'ye seyahate zorlaması ile suikastın sorumluları arasında gösterildi. Davanın ilerleyen zamanlarında ise diplomatik dokunulmazlıkların ne kadar engel teşkil edeceği merak ediliyor.

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