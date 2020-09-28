Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! 6 şüpheli için ikinci iddianame düzenlendi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistanlı 2'si konsolosluk çalışanı 6 firari şüpheli hakkında ek iddianame düzenlendi. Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemine katılan konsolosluk çalışanı şüphelilerden muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit M. 'nin "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından suç delillerini ortadan kaldırdıkları belirtilen 4 şüpheli hakkında ise 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin ek iddianame düzenledi. Düzenlenen ikinci iddianamede, 2'si konsolosluk çalışanı 6 Suudi şüphelinin ismi yer aldı. 41 sayfalık iddianamede, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına katılan konsolosluk çalışanı şüphelilerden muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit M. 'nin "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Şüpheliler Ahmet Abdulaziz M., Khalid Yahya M., Muhammed İbrahim A. ve Obaid Gazi A. hakkında ise "Suç delillerini yok etme, gizleme ve veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisleri istendi.

4 ŞÜPHELİ CİNAYET SONRASI İSTANBUL'A GELDİ



İddianame, 2 konsolosluk çalışanı dışındaki 4 şüphelinin Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekipten sonra İstanbul'a geldikleri kaydedildi. Şüphelilerin ikişerli gruplar halinde gelen 10 ve 11 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul'a geldikleri belirtildi. Söz konusu şüphelilerin Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından olay mahallindeki suç delillerini silen, gizleyen ve yok eden kişiler olduğu anlatıldı.

ANA DAVA İLE BİRLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ



İddianame, Cemal Kaşıkçı'yı katleden 20 sanığın gıyabında yargılandıkları İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talebiyle gönderildi. Ana davada, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in "müşteki" sıfatıyla bulunurken, 2'si azmettirici toplam 20 Suudi sanık yer alıyor. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yaparak talimat veren sanıklar Ahmet Bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtani hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor. En başından itibaren maktülü Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararıyla hareket eden, eylemin tüm ayrıntılarıyla ilgili planlama ve iş bölümü yapan ve Cemal Kaşıkçı'yı boğarak öldüren 18 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor. 20 sanık hakkında soruşturma sürerken tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı ve İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden de kırmızı bülten kararları çıkartılarak Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnameleri düzenlenmişti. İlk duruşması 3 Temmuz'da görülen davanın ikinci duruşması ise 24 Kasım'da görülecek.