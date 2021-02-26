26 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den İran destekli gruplara hava saldırısı

ABD'den İran destekli gruplara hava saldırısı

Son dakika haberi... , 'taki saldırılarla ilişkili olduğu gerekçesiyle 'de destekli gruplara ait bir yere hava saldırısı düzenledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2021
ABONE OL
ABD'den İran destekli gruplara hava saldırısı

AA muhabirine açıklama yapan ABD'li bir savunma yetkilisi, Bağdat ve Erbil'deki roketli saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen ve İran'ın desteklediği Suriye'deki bir gruba ait hedefe saldırı düzenlediklerini teyit etti.

Yetkili, saldırıya ilişkin detay vermezken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırıya onay verdiği ve bunun tek bir hava saldırısı olduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Biden yeşil karttaki kısıtlamaları kaldırdı ABD BAŞKANI BİDEN YEŞİL KARTTAKİ KISITLAMALARI KALDIRDI
Erkan Tandan sert tepki: Kandilin kulu! ERKAN TAN'DAN SERT TEPKİ: KANDİL'İN KULU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA