



"BANA KRAL AİLESİNE YAKIN KAHTANİ AİLESİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Duruşmada tanık olarak ifade veren Ayman Nour, Kaşıkçı ile 30 senedir tanıştığını söyleyerek, "Kendisi ile bir dergi üzerinden tanıştık ve ölümüne kadar arkadaşlığımız devam ediyordu. Ben Mısır'da kurulan bir partinin önderliğini yaptım. Mısır'daki inkılaptan sonra Türkiye'de yaşamaya başladım. Cemal ile telefonda görüşürdük. Bana kral ailesine yakın Kahtani ailesi tarafından tehdit edildiğini söyledi" şeklinde konuştu.

"CEMAL ÇOK KÖTÜ AĞLADI VE TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Cemal Kaşıkçı'nın Mısırlı muhalif televizyon kanalı Al Sharq'ta yaptığı konuşmanın sorulması üzerine tanık Ayman Nour, "Cemal geç saatte aradı ve röportaj yapmamızı istedi. Bana konusunu söylemedi. Ben onun hükümet karşıtı olduğunu biliyordum ama ilk kez o kadar sert konuştuğunu gördüm. Daha sonra bir gün Cemal ile görüştük. Benden yaptığımız o röportajın tamamen silinmesini ve sosyal medyadan yayınlanmamasını istedi. Nedenini sorduğumda tehdit edildiğini söyledi. Bu esnada çok ciddi şekilde hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Neden böyle ağladığını sorduğumda, çok kötü şekilde konuştuklarını ve tehdit edildiğini söyledi" dedi.

Daha sonra Cemal Kaşıkçı'nın bir konuşma daha yaptığını söyleyen tanık Nour, "Sonraki konuşmasında çok sakindi. Daha önce yaptığı konuşmanın tam tersiydi. Özellikle Suud ailesiyle ilgili kötü bir konuşması olmadı" şeklinde konuştu.

Röportajdan sonra Kaşıkçı'ya bir mesaj geldiğini söyleyen tanık Nour, "Velid bin Talal, Cemal'e 'Suudi Arabistan'a geri dönebilirsin, koruma altındasın' şeklinde bir mesaj atmış. Ben Cemal'e bu adam tutuklanmış olabilir, baskı altında bu mesajı göndermiş olabilir dedim" şeklinde konuştu.