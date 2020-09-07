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Son dakika | Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme

Son dakika haberi... 'da görülen cinayeti davasında 8 kişinin suçlu bulunduğu açıklandı. 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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Son dakika | Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme

Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 8 kişinin suçlu bulunduğu açıklandı. 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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