Cemal Kaşıkçı cinayetinde tüyler ürpertici kayıtlar ortaya çıktı

'İTMEYE DEVAM ET'

Dava dosyasına giren belgelere göre bu aşamadan sonra ses kayıtlarında boğuşma sesleri ve boğuşma sırasında 'Uyudu mu?', 'Kafasını kaldırıyor', 'İtmeye devam et', 'Buraya it; elini çekme; it' ifadeleri geçiyor. Geri kalan ses kayıtlarında ise hareket ve derin nefes alıp verme sesleri duyulurken aynı zamanda plastik örtü sarma sesi de duyuluyor. Raporda Türk istihbaratının bu seslerin Kaşıkçı'nın ölümünün ardından cesedi parçalara ayırırken geldiği sonucuna vardığı ifadeleri geçiyor. Yine aynı şekilde saat 13.39'da bir testere sesinin tespit edildiği de ifade ediliyor.