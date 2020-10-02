Cemal Kaşıkçı cinayetinde tüyler ürpertici kayıtlar ortaya çıktı

Mahir Abdülaziz Mutreb

'SONUNDA NE OLACAĞINI BİLİYORSUNUZ'

Saat 13.22'de Mutreb Kaşıkçı'ya telefonları olup olmadığını sordu.

-Kaşıkçı: 'İki telefon'

-Mutreb: 'Hangi marka'

-Kaşıkçı: 'Apple marka telefonlar'

-Mutreb: 'Oğlunuza bir mesaj gönderin'

-Kaşıkçı: 'Hangi oğlum? Oğluma ne söylemeliyim?'

-Mutreb: ' Bir mesaj yazacaksınız. Haydi prova edelim; bize gösterin'

-Kaşıkçı: 'Ne söylemeliyim? Yakında görüşürüz mü? Kaçırılma diyemem'

-Mutreb: 'Kısa kesin. Ceketinizi çıkarın'

-Kaşıkçı: ' Bir büyükelçilikte böyle bir şey nasıl olabilir?' Hiçbir şey yazmayacağım'

-Mutreb: 'Yazın Cemal Bey. Acele edin. Siz bize yardım edin ki biz de size yardım edelim çünkü sonunda sizi Suudi Arabistan'a geri götüreceğiz ve eğer bize yardım etmezseniz sonunda ne olacağını biliyorsunuz; bu mesele iyi bir şekilde sonuçlansın'

-Kaşıkçı: 'Burada bir havlu var. Bana ilaç mı vereceksiniz?'

-Mutreb: 'Sizi uyutacağız.'