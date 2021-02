DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge: Aşılar pandemiyi kontrol altına almak için yetersiz

AVRUPA'DA UYGULANAN AŞI DOZU SAYISI VAKA SAYISINI GEÇTİ



Kluge, Avrupa Bölgesi'nde aşılanan 37 ülkeden 29'undan alınan bilgilere göre, 7,8 milyon kişinin aşılanmasının serisini tamamladığını açıkladı. Kluge, "Bu, 29 ülkenin nüfusunun yalnızca yüzde 1,5'ine denk geliyor. Verilen aşı dozlarının sayısı da bölgede bildirilen vaka sayısını geçti. 36 milyon bildirilen vakaya karşılık 41 milyon doz uygulandı" dedi.

"AŞILAR ŞU AN İTİBARİYLE PANDEMİYİ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN YETERLİ DEĞİL"



Aşıların tek başına pandemiyi kontrol altına almak için yeterli olmadığını vurgulayan Kluge, "Aşının etkinliğini etkileyebilecek mutasyonları geciktirmek ve bulaşmayı azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bulaşmayı şimdi durdurmazsak, bu pandemiyi kontrol altına almak için aşılardan beklenen faydalar yeterli olmayabilir. Aşılar çok önemli, ancak şu an itibariyle pandemiyi kontrol altına almak için yeterli değil" ifadelerini kullandı.