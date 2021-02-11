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Son dakika: Türkiye'den Kıbrıs'a 40 bin doz aşı daha

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ile arasında muhtelif anlaşmaların imza töreninde konuştu. Koronavirüs aşıları hakkında açıklamalarda bulunan Oktay, "KKTC'ye bugüne kadar 40 bin doz aşı temin ettik. Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz." dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Son dakika: Türkiye'den Kıbrıs'a 40 bin doz aşı daha

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 'den 'ne () bugüne kadar 40 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderildiğini ve bugün 40 bin doz daha aşı gönderileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile KKTC arasında muhtelif anlaşmaların imza töreninde konuştu.

Salgınla mücadelede KKTC'ye Türkiye'den 15,5 milyon değerinde sağlık malzemesi ve gıda yardımı sağladıklarının altını çizen Oktay, bugüne kadar 40 bin doz Kovid-19 aşısı temin ettiklerini hatırlattı.

Oktay, "Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz." dedi.

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