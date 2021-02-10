Kovid 19'a karşı çift maske mi tek maske mi daha fazla koruma sağlıyor?

Araştırmada yalnızca bir markaya ait cerrahi ve bez maskeler kullandıklarını belirterek her marka maskede aynı sonucun alınıp alınmayacağını bilmediklerini dile getiren araştırmacılar, her ne olursa olsun, oranlar farklı dahi olsa çift maske takmanın, virüse karşı daha fazla koruma sağlayacağı konusunda hem fikir olduklarını ifade etti.

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