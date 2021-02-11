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AstraZeneca duyurdu! İşte Kovid-19'un yeni türlerine karşı etkili olan aşının hayata geçeceği tarih

Konavirüsün mutasyona uğraması ilaç firmalarını yeni aşı arayışına yöneltti. İngiltere merkezli , yeni tip coronavirüsün (Covid-19) yeni türlerine karşı da etkili olacak bir Kovid-19 aşısını sonbahardan itibaren piyasaya sürebileceklerini açıkladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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AstraZeneca duyurdu! İşte Kovid-19'un yeni türlerine karşı etkili olan aşının hayata geçeceği tarih

AstraZeneca İcra Kurulu Başkanı Pascal Soriot, yaptığı açıklamada, Üniversitesi ile geliştirdikleri Kovid-19 aşısının yeni türlere karşı etkili olabilecek şekilde uyarlanabilmesi için ilkbaharda klinik çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Soriot 6 ila 9 ay sürmesi planlanan klinik çalışmaların ardından Kovid-19'un yeni türlerine karşı da etkili olacak bir aşıyı sonbaharda piyasaya sürebileceklerini kaydetti.

İngiliz hükümetinin Kovid-19 aşılama programını çok hızlı yürüttüğünü vurgulayan Soriot, ülkede devam eden aşılama programının vaka ve ölü sayısı üzerindeki etkisinin marttan itibaren görüleceğini aktardı.

Soriot, aylık 100 milyon doz olan Kovid-19 aşısı üretimini 200 milyona çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

Oxford- Kovid-19 aşısının, ilk olarak virüsün Güney Afrika'da görülen mutasyonlu türüne karşı daha az etkili olduğu belirlenmişti.

AstraZeneca, "İlk veriler, aşının temel olarak B.1.351 adı verilen Güney Afrika mutasyonundan kaynaklanan hafif hastalığa karşı sınırlı etki gösterdiğini ortaya koydu." bilgisini paylaşmıştı.

Ancak aşının oluşturduğu antikor aktivitesinin, özellikle doz aralığının 8-12 hafta olarak uygulanması durumunda daha şiddetli hastalığa karşı diğer aşılarla eş değer koruma sağladığı ifade edilmişti.

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