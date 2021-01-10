10 Ocak 2021, Pazar
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Son dakika: İngiltere Sağlık Bakanı duyurdu: Her gün 200 bin kişi aşılanıyor

COVID-19'un mutasyona uğraması sonrası zor günler yaşayan 'de günlük yeni vaka sayıları uzun bir süredir 50-60 bin seviyelerinde seyrederken, can kaybı sayısında ise rekor görüldü. İngiltere Sağlık Bakanı günde ortalama 200 bin kişiye aşı yapıldığını ifade etti. İngiltere'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki son durumu ise muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında anlattı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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'de korona virüs salgınında son 24 saatte 54 bin 940 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 72 bin 349'a yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 54 bin 940 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 milyon 72 bin 349'a ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 563 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 81 bin 431'e yükseldi.

SONBAHARDA HER YETİŞKİN AŞILANACAK
İngiltere Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, İngiltere'de her gün ortalama 200 binden fazla kişinin aşılandığını belirterek, sonbaharda her yetişkin bireye korona virüs aşısı uygulanacağını belirtti.

İngiltere'de "aşılama hızının arttığını" belirten Hancock, hükümetin haftada 2 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediğini ifade etti.

SON DAKİKA | İngiltere Sağlık Bakanı duyurdu: Günde 200 bin kişi aşılanıyor |Video SON DAKİKA | İNGİLTERE SAĞLIK BAKANI DUYURDU: GÜNDE 200 BİN KİŞİ AŞILANIYOR |VİDEO

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