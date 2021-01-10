Son dakika: İngiltere Sağlık Bakanı duyurdu: Her gün 200 bin kişi aşılanıyor

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 54 bin 940 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 72 bin 349'a yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.