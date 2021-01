Son dakika: İngiltere Sağlık Bakanı duyurdu: Her gün 200 bin kişi aşılanıyor

SONBAHARDA HER YETİŞKİN AŞILANACAK

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, İngiltere'de her gün ortalama 200 binden fazla kişinin aşılandığını belirterek, sonbaharda her yetişkin bireye korona virüs aşısı uygulanacağını belirtti.