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SON DAKİKA | İngiltere Sağlık Bakanı duyurdu: Günde 200 bin kişi aşılanıyor |Video

A Haber
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Giriş: 10.01.2021 20:47
Güncelleme:10.01.2021 20:47
COVID-19'un mutasyona uğraması sonrası zor günler yaşayan İngiltere'de günlük yeni vaka sayıları uzun bir süredir 50-60 bin seviyelerinde seyrederken, can kaybı sayısında ise rekor görüldü. İngiltere Sağlık Bakanı günde ortalama 200 bin kişiye aşı yapıldığını ifade etti. İngiltere'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki son durumu ise A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında anlattı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 54 bin 940 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 72 bin 349'a yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 54 bin 940 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 milyon 72 bin 349'a ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 563 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 81 bin 431'e yükseldi.

SONBAHARDA HER YETİŞKİN AŞILANACAK
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, İngiltere'de her gün ortalama 200 binden fazla kişinin aşılandığını belirterek, sonbaharda her yetişkin bireye korona virüs aşısı uygulanacağını belirtti.

İngiltere'de "aşılama hızının arttığını" belirten Hancock, hükümetin haftada 2 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediğini ifade etti.

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