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Son dakika: Azerbaycan'da zafer günü heyecanı! Başkan Erdoğan onur konuğu

Son dakika haberine göre ordusunun 'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'de bugün askeri geçit töreni düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı askeri geçit töreninde Türk askerleri de yer alacak. Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipman da yer alacak..

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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'ın başkenti Bakü'de bugün Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek zafer kutlaması için hazırlıklar sürüyor.

TÜRK ASKERLERİ DE YER ALACAK
Başkan törene katılmak üzere dün Azerbaycan'a gitti.

Törende Türk askerleri de yer alacak. Mehmetçik, Bakü sokaklarındaki provalarda yer aldı.

Bordo bereli Türk askerleri, şehrin sokaklarında "şehitler ölmez, vatan bölünmez", ve "her şey şehitler için" sloganlarıyla geçit gerçekleştirdi.

Yarın düzenlenecek askeri geçit töreni için yapılan provada Karabağ'da önemli görevler icra eden, Bayraktar TB2'ler de yer alacak.

44 GÜNDE GELEN ZAFER
'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar 44'üncü gününde yapılan anlaşma ile son buldu. Cephede ağır bir hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yenilgiyi kabul ederken, işgal altındaki 300'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı.

3 BİN ASKER BOY GÖSTERECEK
Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.

Törende ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.

Azerbaycan'ın bu zaferi büyük bir sevinçle karşılanırken, 10 Aralık'ta zaferi için geçit töreni düzenleneceğini duyurdu. Yapılacak törene Türk ordusunun da katılacağı aktarılırken, askerlerimiz Bakü'ye gitti.

"NE OLDU PAŞİNYAN"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçerek, Paşinyan için "Acınacak durumda'' ifadelerini kullanmış, "Ne oldu Paşinyan" sözü akıllara kazınmıştı.

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