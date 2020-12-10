Son dakika: Azerbaycan'da zafer günü heyecanı! Başkan Erdoğan onur konuğu

"NE OLDU PAŞİNYAN"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçerek, Paşinyan için "Acınacak durumda'' ifadelerini kullanmış, "Ne oldu Paşinyan" sözü akıllara kazınmıştı.

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