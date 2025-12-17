Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

Giriş Tarihi: 17.12.2025 15:52

TUTUKLU SERCAN YAŞAR DA ADLİYEYE GETİRİLDİ Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ifade için adliyeye getirildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Öte yandan Cebeci'nin saçından alınan ve Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen örnekte uyuşturucu madde de tespit edilmişti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

CEM YILMAZ'A ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ela Rümeys Cebeci'nin cep telefonun yapılan dijital incelemeler sonucu bir mesajlaşma ise dikkat çekmişti. Bu mesajlaşma Cem Yılmaz ile olmuştu.

İl Jandarma ekipleri tarafından Cebeci'nin telefonunda yapılan ayrıntılı incelemelerde, Cem Yılmaz'a gönderilmiş bir video kaydına ulaşılmış ve bu video sosyal medyada gündem olmuştu.

Söz konusu video içeriğinde Cebeci'nin, halk arasında likit esrar olarak bilinen ve etken maddesi THC (Tetrahidrokannabinol) olan uyuşturucu maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullanırken kendisini kaydettiği tespit edilmişti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Mesajlaşmanın görüntülerinde Cebeci'nin uyuşturucu maddeyi içerken attığı görüntüye Cem Yılmaz'ın verdiği yanıt da oldukça dikkat çekti.

Cem Yılmaz'ın kendisine gönderilen bu uyuşturucu içerikli videoya verdiği yanıtta , "Ben o işleri 1998'de bıraktım" şeklinde cevap verdiği belirlenmişti.

Ela Rümeysa Cebeci ve Cem Yılmaz arasında geçen konuşmanın ekran görüntüsü de ortaya çıkmıştı.

(FOTO: DHA)