Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfade veren Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu Madde kullanımını kolaylaştırma' suçundan tutuklandı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci adliyeye geldi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKAN ELA RÜMEYSA CEBECİ ADLİYEDE!

İfadeye girmeden önce konuşan Cebeci'nin "Test sonucu yanlış, hayatımda uyuşturucu görmedim" dediği iddia edildi.

İFADE VERDİ
Ela Rümeysa Cebeci, yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

TUTUKLANDI
Cebeci, ifadesinin ardından hakkındaki ek deliller doğrultusunda 'uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan' sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Cebeci'nin saçından alınan ve Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen örnekte uyuşturucu madde de tespit edilmişti.

TUTUKLU SERCAN YAŞAR DA ADLİYEYE GETİRİLDİ
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ifade için adliyeye getirildi.

CEM YILMAZ'A ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ela Rümeys Cebeci'nin cep telefonun yapılan dijital incelemeler sonucu bir mesajlaşma ise dikkat çekmişti. Bu mesajlaşma Cem Yılmaz ile olmuştu.

İl Jandarma ekipleri tarafından Cebeci'nin telefonunda yapılan ayrıntılı incelemelerde, Cem Yılmaz'a gönderilmiş bir video kaydına ulaşılmış ve bu video sosyal medyada gündem olmuştu.

Söz konusu video içeriğinde Cebeci'nin, halk arasında likit esrar olarak bilinen ve etken maddesi THC (Tetrahidrokannabinol) olan uyuşturucu maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullanırken kendisini kaydettiği tespit edilmişti.

Mesajlaşmanın görüntülerinde Cebeci'nin uyuşturucu maddeyi içerken attığı görüntüye Cem Yılmaz'ın verdiği yanıt da oldukça dikkat çekti.

Cem Yılmaz'ın kendisine gönderilen bu uyuşturucu içerikli videoya verdiği yanıtta , "Ben o işleri 1998'de bıraktım" şeklinde cevap verdiği belirlenmişti.

Ela Rümeysa Cebeci ve Cem Yılmaz arasında geçen konuşmanın ekran görüntüsü de ortaya çıkmıştı.

