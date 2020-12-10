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Haberler Galeri Azerbaycan'daki Zafer Günü'nün Onur Konuğu Başkan Erdoğan Bakü'de! Azerbaycan'da büyük heyecan

Azerbaycan'daki Zafer Günü'nün Onur Konuğu Başkan Erdoğan Bakü'de! Azerbaycan'da büyük heyecan

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarının kurtarılmasıyla Zafer Günü kutlamaları Bakü'de yapılıyor. Zafer Günü'nün Onur Konuğu olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a gitti. Türk askerlerinin de yer alacağı geçit töreni için dünyanın gözü Bakü'de.

Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 12:05
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Azerbaycan'daki Zafer Günü'nün Onur Konuğu Başkan Erdoğan Bakü'de! Azerbaycan'da büyük heyecan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

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Azerbaycan'daki Zafer Günü'nün Onur Konuğu Başkan Erdoğan Bakü'de! Azerbaycan'da büyük heyecan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a dün akşam saatlerinde gelmişti.

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Azerbaycan'daki Zafer Günü'nün Onur Konuğu Başkan Erdoğan Bakü'de! Azerbaycan'da büyük heyecan

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na ziyarette bulunarak, Haydar Aliyev'in kabrine çelenk koydu.

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Azerbaycan'daki Zafer Günü'nün Onur Konuğu Başkan Erdoğan Bakü'de! Azerbaycan'da büyük heyecan

İşte Bakü'den tarihe geçen görüntüler

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Azerbaycan'daki Zafer Günü'nün Onur Konuğu Başkan Erdoğan Bakü'de! Azerbaycan'da büyük heyecan