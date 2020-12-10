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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Azerbaycan'daki Zafer Günü'nün Onur Konuğu Başkan Erdoğan Bakü'de! Azerbaycan'da büyük heyecan Azerbaycan'daki Zafer Günü'nün Onur Konuğu Başkan Erdoğan Bakü'de! Azerbaycan'da büyük heyecan
Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarının kurtarılmasıyla Zafer Günü kutlamaları Bakü'de yapılıyor. Zafer Günü'nün Onur Konuğu olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a gitti. Türk askerlerinin de yer alacağı geçit töreni için dünyanın gözü Bakü'de.
Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 12:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a dün akşam saatlerinde gelmişti.
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na ziyarette bulunarak, Haydar Aliyev'in kabrine çelenk koydu.
İşte Bakü'den tarihe geçen görüntüler