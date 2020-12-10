10 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Aliyev'den Zafer Günü'nde Türkiye ve Karabağ mesajı

Aliyev'den Zafer Günü'nde Türkiye ve Karabağ mesajı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2020 12:52
Güncelleme:10.12.2020 12:57
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Zafer Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine dikkat çekerek dünyaya Karabağ mesajı veren Aliyev, "Karabağ Azerbaycan’dır ve bugün dünya Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu gördü. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu" şeklinde konuştu.
Aliyev'den Zafer Günü'nde Türkiye ve Karabağ mesajı
Aliyev'den Zafer Günü'nde Türkiye ve Karabağ mesajı
Tarihi törene damga vuran an!
Tarihi törene damga vuran an!
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev’in kabrini ziyaret etti
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev’in kabrini ziyaret etti
Türkiye'den Azerbaycan için dünyaya mesaj
Türkiye'den Azerbaycan için dünyaya mesaj
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teknoloji üssü olma mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teknoloji üssü olma mesajı
Murat Ongun beni tanımıyormuş
Murat Ongun beni tanımıyormuş
DHKP-C'li avukat Ünsal yakalandı
DHKP-C'li avukat Ünsal yakalandı
İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz!
İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz!
Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
Sağlık Bakanı Koca duyurdu!
Sağlık Bakanı Koca duyurdu!
Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi
Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi
Fatma Aksal A Haber'de CHP'ye tepki gösterdi kadınlara çağrıda bulundu
Fatma Aksal A Haber'de CHP'ye tepki gösterdi kadınlara çağrıda bulundu
Daha Fazla Video Göster