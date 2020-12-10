Aliyev'den Zafer Günü'nde Türkiye ve Karabağ mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Zafer Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine dikkat çekerek dünyaya Karabağ mesajı veren Aliyev, "Karabağ Azerbaycan’dır ve bugün dünya Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu gördü. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu" şeklinde konuştu.