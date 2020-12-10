Başkan Erdoğan Azerbaycan'da halkın sevgi gösterileriyle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi için Azad Meydanı’nda yapılan törene katıldı. Başkan Erdoğan burada halkın sevgi gösterileriyle karşılandı. Sokakları dolduran Azerbaycanlı vatandaşlar Başkan Erdoğan’a sevgisini gösterdi. Başkan Erdoğan tören öncesinde mevkidaşı İlham Aliyev ile tören öncesinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret etti. İki lider beraber şükür namazı kıldı.