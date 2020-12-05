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Azerbaycan Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutlayacak

ordusunun 'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek. 10 Aralık'ta yapılması öngörülen törende 'yi Başkan 'ın temsil etmesi bekleniyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Azerbaycan Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutlayacak

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için provalar yapılıyor.

Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.

Törende ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.

10 Aralık'ta yapılması öngörülen törende Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor.

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