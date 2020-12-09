Dünya bu görüntüleri izliyor! 3 bin asker bölgede

Son dakika gelen habere göre; Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla başkent Bakü'de yarın düzenlenecek askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor. Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipman da yer alacak.