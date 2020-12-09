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Dünya bu görüntüleri izliyor! 3 bin asker bölgede

Son dakika gelen habere göre; Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla başkent Bakü'de yarın düzenlenecek askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor. Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipman da yer alacak.

AA
Giriş Tarihi: 09.12.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 16:21
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Dünya bu görüntüleri izliyor! 3 bin asker bölgede

Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek tören için Bakü adeta süslendi.

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Dünya bu görüntüleri izliyor! 3 bin asker bölgede

Tüm caddeler, binalar Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. Askeri birliklerin ve araçların geçeceği yollar hazırlandı, tören alanına gelecek misafirler için platformlar kuruldu.

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Dünya bu görüntüleri izliyor! 3 bin asker bölgede

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için provalar yapılıyor.

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Dünya bu görüntüleri izliyor! 3 bin asker bölgede

Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipman da yer alacak.

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Dünya bu görüntüleri izliyor! 3 bin asker bölgede

Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar da törende sergilenecek.