Almanya'nın ırkçı Komando Özel Kuvvetleri'nin bir bölümü lağvedildi
Alman Komando Özel Kuvvetleri birliklerindeki aşırı sağcıların skandalları sonrasında bir bölüm lağvedildi. Hazırlanan raporda, 85 bin atımlık mühimmat ve 62 kiloluk patlayıcının kayıp olduğu belirtildi.
Aşırı sağcı skandallarla gündeme gelen Alman Komando Özel Kuvvetleri'nin bir bölümünün lağvedildiği, kalan kısmında ise ekim sonuna kadar reform yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in, KSK'yı ziyaret ederek kurum yetkililerine içlerindeki aşırı sağcıları temizlemesi için dört ay süre verdiği belirtildi.
85 BİN ATIMLIK MÜHİMMAT VE 62 KİLOLUK PATLAYICI KAYIP
Genelkurmay Başkanlığınca yapılan inceleme sonucu ordu envanterinde 85 bin atımlık mühimmat ve 62 kiloluk patlayıcının kayıp olduğunun rapor edildiği açıklandı.
Gizli faaliyetler yürüten KSK ile ilgili hazırlanan 55 sayfalık raporda, alınması gereken önlemler sıralandı. Bu kapsamda KSK'ye bağlı yaklaşık 150 askerden oluşan 2. Bölük tamamen lağvedilecek. Eğitim, tatbikat ve uluslararası iş birliklerine son verilecek. Tüm bu süreçleri denetleyecek bir denetim mekanizması geliştirilip, KSK'nin yetkileri bir piyade okuluna devredilecek.
KSK 2017 yılından beri ırkçılık vakalarıyla gündemden düşmüyor. Bir KSK komutanının düzenlediği veda partisinde aşırı sağcı müziklerin yer aldığı, Hitler selamıyla poz verildiği gibi bilgiler gazete manşetlerine taşınmıştı. Bir KSK mensubu tarafından araziye saklanmış patlayıcı madde ve mühimmat da ele geçirilmişti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Umutlandıran corona virüs aşısı denemesi!
- Merkel: Anlaşmasız Brexit'e hazırlıklı olun
- Pompeo'dan skandal Ayasofya açıklaması
- İngiltere'de ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya çıktı
- Suudi Arabistan'da KDV yüzde 5'ten 15'e çıktı
- Kanada tarihinde bir ilk! Müslüman vali yardımcısı atandı
- DSÖ'den Kovid-19 çağrısı
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Ayasofya tepkisi
- Yunan basını açık açık yazdı! Türkiye 100 yıl sonra...
- BM Libya Başbakanı Serrac ile görüştü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzmanlar tarih verdi! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?
- Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman?
- Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
- Son dakika: Bu hafta sınav var mı? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Kızılay kurban vekalet fiyatları ne kadar? 2020 vekaleten kurban kesim bedeli nedir?
- ÖSYM'den müjdeli haber bekleniyor! 2020 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hız tutkunlarına müjde! Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
- SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama! 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?