Faslı gencin "Erdoğan harika bir başkan" sözleri sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir suç ile ilgili gözaltına alınırken ters kelepçelenen ve yüzükoyun yere yatırılan George Floyd, ensesine bir polisin uzun süre dizini basması sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medyada görüntülerin yayınlanmasının ardından Floyd'u boğarak öldüren Derek Chauvin, görevinden alınarak cezaevine konuldu.

FASLI GENCİN SÖZLERİ REKOR KIRDI

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının kısa süre sonra ise ABD'deki Minneapolis eyaletinde sokak hareketleri başladı. Gösteriler farklı eyaletlerde de devam etti. Bu eylemlere katılan bir Faslı gencin Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN İYİ ÜLKELERİNDEN BİRİ"

Faslı genç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Ben Erdoğancıyım. Erdoğan harika bir başkan. Türkiye'yi sıfırdan alıp dünyanın en iyi ülkelerinden biri haline getirdi. Sizi temin ederim ki dünyada böyle ekonomik başarısı olan ve özgür olan pek fazla ülke yok. Bunlar sadece birkaçı. Erdoğan'ı her yönden destekliyorum. Afrika için yaptıklarını beğeniyorum. Çinlilere kafa tutuşunu çok beğeniyorum. Afrika'nın her yerinde yollar yaptırdı. Fas'ta da yaptırdığı yolları biliyorum. Onu her şeyiyle destekliyorum, yüzde yüz" dediği görüldü.

DAMLA KAYA/SABAH