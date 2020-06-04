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Faslı gencin "Erdoğan harika bir başkan" sözleri sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor

'deki Minneapolis eyaletinde sokak hareketlerine katılan Faslı bir gencin Başkan hakkındaki sözleri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. , “Ben Erdoğancıyım. Erdoğan harika bir başkan. ’yi sıfırdan alıp dünyanın en iyi ülkelerinden biri haline getirdi. Sizi temin ederim ki dünyada böyle ekonomik başarısı olan ve özgür olan pek fazla ülke yok” dedi. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ! İZLENME REKORU KIRIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir suç ile ilgili gözaltına alınırken ters kelepçelenen ve yüzükoyun yere yatırılan , ensesine bir polisin uzun süre dizini basması sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medyada görüntülerin yayınlanmasının ardından Floyd'u boğarak öldüren Derek Chauvin, görevinden alınarak cezaevine konuldu.

ABD'deki George Floyd gösterilerinde Faslı gençten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler ABD'DEKİ GEORGE FLOYD GÖSTERİLERİNDE FASLI GENÇTEN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

FASLI GENCİN SÖZLERİ REKOR KIRDI
Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının kısa süre sonra ise 'deki Minneapolis eyaletinde sokak hareketleri başladı. Gösteriler farklı eyaletlerde de devam etti. Bu eylemlere katılan bir Faslı gencin Başkan hakkındaki sözleri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN İYİ ÜLKELERİNDEN BİRİ"
, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Ben Erdoğancıyım. Erdoğan harika bir başkan. Türkiye'yi sıfırdan alıp dünyanın en iyi ülkelerinden biri haline getirdi. Sizi temin ederim ki dünyada böyle ekonomik başarısı olan ve özgür olan pek fazla ülke yok. Bunlar sadece birkaçı. Erdoğan'ı her yönden destekliyorum. Afrika için yaptıklarını beğeniyorum. Çinlilere kafa tutuşunu çok beğeniyorum. Afrika'nın her yerinde yollar yaptırdı. Fas'ta da yaptırdığı yolları biliyorum. Onu her şeyiyle destekliyorum, yüzde yüz" dediği görüldü.

DAMLA KAYA/SABAH

ABD'deki George Floyd gösterilerinde Faslı gençten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler ABD'DEKİ GEORGE FLOYD GÖSTERİLERİNDE FASLI GENÇTEN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

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