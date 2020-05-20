Son dakika: İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 183’e yükseldi
Son dakika haberine göre İran’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 64 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7 bin 183’e yükseldiği aktarıldı.
İran'da koronavirüsten can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 64 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7 bin 183'e yükseldiği belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede son bir günde 2 bin 346 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 126 bin 949'a ulaştığını söyledi.
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