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Son dakika: İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 183’e yükseldi

Son dakika haberine göre ’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 64 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7 bin 183’e yükseldiği aktarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 183’E YÜKSELDİ

'da koronavirüsten can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 64 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7 bin 183'e yükseldiği belirtildi. İran Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede son bir günde 2 bin 346 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 126 bin 949'a ulaştığını söyledi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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