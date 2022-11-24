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Portekiz ilk yarı durdu ikinci yarı vurdu: Gana ile gol düellosu

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Portekiz ilk yarı durdu ikinci yarı vurdu: Gana ile gol düellosu

Dünya Kupası'nın iddialı ekiplerinden Portekiz, 2022 Katar'da H Grubu'ndaki ilk maçında Gana ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmayan maçta, Portekiz ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.

974 Stadyumu'nda Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu'ndan Ismail Elfath'ın yönettiği maçta Portekiz'in gollerini 65'te penaltıdan Cristiano Ronaldo, 78'de Joao Felix ve 80'de Rafael Leao kaydetti.

Gana'nın golleri ise 73'te Andre Ayew ve 89'da Osman Bukari'den geldi.

Bu sonuçla Portekiz grupta ilk maçların ardından 3 puanla liderlik koltuğuna otururken, puansız Gana ise son sırada kaldı.

Portekiz'in H Grubu ikinci maçındaki rakibi Uruguay olacak. Gana ise Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar 28 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmanın 65'inci dakikasında penaltıdan kaydettiği gol ile takımını 1-0 öne geçiren Cristiano Ronaldo, bir rekora daha imza attı. Portekizli yıldız, 5 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu oldu.

Portekiz'le ilk olarak 2006 Dünya Kupası'nda sahneye çıkan Ronaldo; 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da rakip fileleri sarsarak 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu olmayı başardı.

İLK 11'LER

Portekiz: Costa, Cancelo, Danilo, Ruben Dias, Guerreiro, Otavio, Neves, Fernandes, Felix, Bernardo, Ronaldo.

Gana: Ati, Salisu, Amartey, Djiku, Partey, Ayew, Rahman Baba, Kudus, Abdul Samed, Alidu, Williams.

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