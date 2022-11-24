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Ronaldo'nun resti 20 milyon euroya mal oldu!

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Giriş Tarihi: 24.11.2022
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Ronaldo’nun resti 20 milyon euroya mal oldu!

Manchester United’ın sözleşmesini feshetmesinin ardından Ronaldo’nun 20 milyon euroyu kulüpte bıraktığı öne sürüldü. Yıldız oyuncunun talipleri artıyor. Marca, Al Nassr’ın, Portekizli yıldıza teklif yaptığını öne sürdü. Ronaldo’nun, Suudi Arabistan’dan geçen yaz Transfer döneminde gelen 2 yıllık 242 milyon Euro’luk öneriyi reddettiğine vurgu yapılırken, Al Nassr’ın da buna yakın bir teklif yaptığı ifade edildi.

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