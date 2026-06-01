Bazı kafelerin girişlerine hafta sonu laptop kullanımının yasak olduğunu belirten tabelalar asılırken, bazı işletmelerde ise masalara oturum süresi sınırı getirildi.

Özellikle Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli gibi yoğun bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler, gün boyu masa işgal eden ancak düşük harcama yapan müşteri profili nedeniyle çeşitli uygulamaları devreye sokmaya başladı.

Öte yandan pandemi sonrası kalıcı hale gelen hibrit ve freelance çalışma modeli, İstanbul'daki kafe işletmecilerini de yeni önlemler almaya yöneltti.

Bazı kafelerde masalardaki prizler kapatılırken, bazı işletmelerde ise şarj noktaları ücretli kullanım modeline geçiriliyor.

Birçok işletme sipariş fişlerine yalnızca 1,5 saat geçerli Wi-Fi şifresi basıyor. Süre dolduğunda kullanıcı sistemden otomatik olarak çıkarılıyor.

Yeni dönemde yalnızca bilgisayar kullanımı değil internet ve elektrik erişimi konusunda da çeşitli sınırlamalar uygulanıyor.

Artan kira, enerji ve personel maliyetleriyle mücadele eden işletmeler, uzun süre oturan müşterilerden belirli aralıklarla yeni sipariş verilmesini talep ediyor. Bazı işletmelerde iki saatte bir yeni sipariş verme zorunluluğu uygulanırken, bazı mekanlarda ise minimum harcama şartı getiriliyor.

POZ VERİP ÇIKANLAR DA HEDEFTE

Kafelerin yaşadığı sorun yalnızca laptop kullanıcılarıyla sınırlı değil.

İşletmeciler, sosyal medya için mekanlarda uzun süre fotoğraf ve video çekimi yapan ancak hiçbir sipariş vermeden ayrılan kişilerin de önemli bir sorun haline geldiğini belirtiyor.

Esnaf, masa işgal eden ancak işletmeye ekonomik katkı sağlamayan bu yeni müşteri profilinin son dönemde hızla arttığını ifade ediyor.