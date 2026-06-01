Bir kahveyle saatlerce oturma dönemi bitiyor: Kafelerde laptop kullananlara yeni kurallar geliyor
Pandemi sonrası yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli kafe kültürünü kökten değiştirdi. Avrupa'da başlayan "no laptop" uygulamaları Türkiye'nin de gündemine girerken, birçok işletme süreli Wi-Fi, priz kısıtlaması ve minimum harcama şartı gibi yeni kuralları hayata geçirmeye başladı.
Kafelerdeki geleneksel sohbet kültürü yerini dijitalleşmeye bırakırken, son dönemde dünya genelinde yayılan "laptop kısıtlaması" Türkiye'nin de gündemine girdi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Üyesi ve Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, Avrupa'da uygulanmaya başlanan ve kafeleri "ortak çalışma alanı" ile "dinlenme alanı" olarak ikiye ayıran yeni sistemi A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
"KAFELER ESKİDEN SOSYALLEŞME YERİYDİ"
Türkiye'de yeni tartışılmaya başlanan bu konunun aslında küresel bir değişim olduğunu belirten Nurten Sırma, "Şimdi Türkiye'de bu yeni konuşulmaya başlandı ama aslında bu dalga Amerika'dan, oradan da Avrupa'ya yansıyan bir dalga. Çağ değişti, artık kaveler, kıraathaneler eskiden sosyalleşme, sohbet yeri, kaynaşma yeriydi. Yani vakit geçiriyordun arkadaşlarınla" dedi.
DİJİTAL GÖÇEBE DALGASI DÜNYAYI SARDI
Kafe kültüründeki değişime dikkat çeken Sırma, "Herkesin elinde laptop, cep telefonu, tablet. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor sohbet ederken. Herkesin eli ekranda, illa çalışmaya gerek de yok. Bu gruba dijital göçebeler diyorlar. Adam laptopunu açıyor herhangi bir yerde, bu bir kafe olabilir, bir taraftan yatırım danışmanıdır, yazılımcıdır. Hem insan içine karışarak işini burada yapıyor" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA "NO LAPTOP" DÖNEMİ BAŞLADI
Avrupa'daki uygulamalardan örnekler veren Sırma, "Avrupa'daki kafelerde, mesela Fransa'da, Lizbon'da camlara 'No Laptops' yazmaya başladılar. Wi-Fi ile ilgili kısıtlama var, belli saat aralıklarında çalışanları alıyorlar. Çünkü müşteriler de durumdan rahatsız. Siz arkadaşınızla kafeye gidiyorsunuz, yan masadaki adam bağır çağır iş görüşmesi yapıyor, evraklar havada uçuşuyor. İnsanlar stres atmaya gidiyor ama etrafında çalışan bir sürü insan var" diye konuştu.
KAFELERE YENİ KONSEPT: ORTAK ÇALIŞMA ALANLARI
Gelecekte kafelerin nasıl bir yapıya dönüşeceğine dari değerlendirmelerde bulunan Sırma, "Avrupa'daki sistem aslında şu; 'konseptinizi belirleyin' diyorlar. Sadece kafe üzerine mi yoksa 'co-work' denilen ortak çalışma alanı mı? Kafe büyükse bir bölümü laptop kullananlara ayrılabilir. Ama orada ödeyeceğin fiyat ayrı olur. Wi-Fi için süreli şifre, farklı tarife gibi uygulamaları restoranların net belirlemesi lazım" ifadelerini kullandı.