Bir kahveyle saatlerce oturma dönemi bitiyor: Kafelerde laptop kullananlara yeni kurallar geliyor

Pandemi sonrası yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli kafe kültürünü kökten değiştirdi. Avrupa'da başlayan "no laptop" uygulamaları Türkiye'nin de gündemine girerken, birçok işletme süreli Wi-Fi, priz kısıtlaması ve minimum harcama şartı gibi yeni kuralları hayata geçirmeye başladı.

Kafelerdeki geleneksel sohbet kültürü yerini dijitalleşmeye bırakırken, son dönemde dünya genelinde yayılan "laptop kısıtlaması" Türkiye'nin de gündemine girdi.

KAFELERDE LAPTOP DEVRİ BİTİYOR MU?

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Üyesi ve Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, Avrupa'da uygulanmaya başlanan ve kafeleri "ortak çalışma alanı" ile "dinlenme alanı" olarak ikiye ayıran yeni sistemi A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"KAFELER ESKİDEN SOSYALLEŞME YERİYDİ"

Türkiye'de yeni tartışılmaya başlanan bu konunun aslında küresel bir değişim olduğunu belirten Nurten Sırma, "Şimdi Türkiye'de bu yeni konuşulmaya başlandı ama aslında bu dalga Amerika'dan, oradan da Avrupa'ya yansıyan bir dalga. Çağ değişti, artık kaveler, kıraathaneler eskiden sosyalleşme, sohbet yeri, kaynaşma yeriydi. Yani vakit geçiriyordun arkadaşlarınla" dedi.

DİJİTAL GÖÇEBE DALGASI DÜNYAYI SARDI

Kafe kültüründeki değişime dikkat çeken Sırma, "Herkesin elinde laptop, cep telefonu, tablet. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor sohbet ederken. Herkesin eli ekranda, illa çalışmaya gerek de yok. Bu gruba dijital göçebeler diyorlar. Adam laptopunu açıyor herhangi bir yerde, bu bir kafe olabilir, bir taraftan yatırım danışmanıdır, yazılımcıdır. Hem insan içine karışarak işini burada yapıyor" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA "NO LAPTOP" DÖNEMİ BAŞLADI

Avrupa'daki uygulamalardan örnekler veren Sırma, "Avrupa'daki kafelerde, mesela Fransa'da, Lizbon'da camlara 'No Laptops' yazmaya başladılar. Wi-Fi ile ilgili kısıtlama var, belli saat aralıklarında çalışanları alıyorlar. Çünkü müşteriler de durumdan rahatsız. Siz arkadaşınızla kafeye gidiyorsunuz, yan masadaki adam bağır çağır iş görüşmesi yapıyor, evraklar havada uçuşuyor. İnsanlar stres atmaya gidiyor ama etrafında çalışan bir sürü insan var" diye konuştu.

KAFELERE YENİ KONSEPT: ORTAK ÇALIŞMA ALANLARI

Gelecekte kafelerin nasıl bir yapıya dönüşeceğine dari değerlendirmelerde bulunan Sırma, "Avrupa'daki sistem aslında şu; 'konseptinizi belirleyin' diyorlar. Sadece kafe üzerine mi yoksa 'co-work' denilen ortak çalışma alanı mı? Kafe büyükse bir bölümü laptop kullananlara ayrılabilir. Ama orada ödeyeceğin fiyat ayrı olur. Wi-Fi için süreli şifre, farklı tarife gibi uygulamaları restoranların net belirlemesi lazım" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA KISITLAMALAR BAŞLADI

Öte yandan pandemi sonrası kalıcı hale gelen hibrit ve freelance çalışma modeli, İstanbul'daki kafe işletmecilerini de yeni önlemler almaya yöneltti.

Özellikle Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli gibi yoğun bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler, gün boyu masa işgal eden ancak düşük harcama yapan müşteri profili nedeniyle çeşitli uygulamaları devreye sokmaya başladı.

Bazı kafelerin girişlerine hafta sonu laptop kullanımının yasak olduğunu belirten tabelalar asılırken, bazı işletmelerde ise masalara oturum süresi sınırı getirildi.

Wİ-Fİ VE PRİZ KISITLAMASI

Yeni dönemde yalnızca bilgisayar kullanımı değil internet ve elektrik erişimi konusunda da çeşitli sınırlamalar uygulanıyor.

Birçok işletme sipariş fişlerine yalnızca 1,5 saat geçerli Wi-Fi şifresi basıyor. Süre dolduğunda kullanıcı sistemden otomatik olarak çıkarılıyor.

Bazı kafelerde masalardaki prizler kapatılırken, bazı işletmelerde ise şarj noktaları ücretli kullanım modeline geçiriliyor.

MİNİMUM HARCAMA ŞARTI GELİYOR

Artan kira, enerji ve personel maliyetleriyle mücadele eden işletmeler, uzun süre oturan müşterilerden belirli aralıklarla yeni sipariş verilmesini talep ediyor. Bazı işletmelerde iki saatte bir yeni sipariş verme zorunluluğu uygulanırken, bazı mekanlarda ise minimum harcama şartı getiriliyor.

POZ VERİP ÇIKANLAR DA HEDEFTE

Kafelerin yaşadığı sorun yalnızca laptop kullanıcılarıyla sınırlı değil.

İşletmeciler, sosyal medya için mekanlarda uzun süre fotoğraf ve video çekimi yapan ancak hiçbir sipariş vermeden ayrılan kişilerin de önemli bir sorun haline geldiğini belirtiyor.

Esnaf, masa işgal eden ancak işletmeye ekonomik katkı sağlamayan bu yeni müşteri profilinin son dönemde hızla arttığını ifade ediyor.

KAFE KÜLTÜRÜNDE YENİ DÖNEM

Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde kafeler, dinlenme ve sosyalleşme alanları ile ortak çalışma alanları olarak daha belirgin şekilde ayrışacak.

Avrupa'da başlayan uygulamaların Türkiye'de de yaygınlaşmasıyla birlikte süreli internet erişimi, laptop kısıtlaması, ücretli çalışma alanları ve minimum harcama şartları kafe sektöründe yeni normal haline gelebilecek.

