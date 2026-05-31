Gökyüzünde yeni dönem: İHA'lara kayıt zorunluluğu geliyor, her uçuş anbean takip edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), son dönemde sayıları ve kullanım alanları hızla artan insansız hava araçlarına (İHA) yönelik yeni bir düzenleme hazırladı. Genel görüşe açılan "İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı" taslağıyla İHA'ların tasarımı, üretimi, piyasaya arzı ve Türk hava sahasında işletilmesine dair emniyet, güvenlik ve teknik kurallar yeniden düzenleniyor.

İHA OPERASYONLARI ÜÇ KATEGORİYE AYRILACAK

Taslağa göre İHA operasyonları risk durumuna göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere üç kategoriye ayrılacak.

Sertifikalı kategoride yer alan İHA'lar kalabalık insan grupları üzerinde uçuş yapabilecek, insan ve tehlikeli madde taşımacılığında kullanılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan İHA sistemleriyle izin verilen bitki koruma ürünlerinin uygulanması ise tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında değerlendirilmeyecek.

Sertifikalı kategorideki İHA'lar için SHGM tarafından uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenecek.