İstanbullular müjde! Termometreler 30 dereceyi gösterecek | Kısa süreli yağış geçişine dikkat
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu A Haber canlı yayınında paylaştı. Yurt genelinde sıcaklıkların kademeli olarak artacağını belirten Tek, İstanbul’da sıcaklıkların hafta boyunca artarak 28 ila 31 derece arasında seyredeceğini ifade etti. İstanbullulara bir de yağış uyarısında bulunan Tek, "Cuma günü İstanbul’da çok kuvvetli olmayan, kısa süreli bir yağış geçişi bekliyoruz" dedi.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ ZORLAYACAK
Yeni haftada sıcaklıkların artış eğiliminde olduğunu belirten Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Bu hafta sıcaklıklar artmaya başlıyor ama geçen seneki gibi çok uç değerler, aşırı sıcak hava dalgaları yok. İstanbul özelinde 28, 29, 30 hatta 31 dereceleri görüyor olacağız" ifadelerini kullandı. İstanbul'un güney ilçelerinde sıcaklığın birkaç derece daha yüksek, kuzeyde ise daha düşük olacağını hatırlatan Tek, "Cuma günü İstanbul'da çok kuvvetli olmayan, kısa süreli bir yağış geçişi bekliyoruz" sözleriyle İstanbulluları uyardı.
EGE VE AKDENİZ'DE YÜKSEK NEM VE SICAKLIK UYARISI
Ege Bölgesi'nde özellikle Aydın'ın yüksek sıcaklıklardan etkileneceğini vurgulayan Adil Tek, "Aydın her zaman Ege'nin en sıcak noktalarından biri. Bu hafta 34-35 dereceleri görecek. İzmir'de ise sahil kesimlerinde denizin serinletici etkisiyle sıcaklık 28-29 derecelerde kalırken, iç kesimlerde 32 dereceye kadar çıkacak" dedi. Akdeniz'deki durumu da değerlendiren Tek, "Antalya'da sıcaklığın 27-28 derece olması aldatmasın. Güneyden esen rüzgarlar nemi çok artırıyor; bu da hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek olmasına neden oluyor" açıklamasında bulundu.
İÇ ANADOLU VE ANKARA'DA ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞLARINA DİKKAT
Başkent Ankara ve çevresinde "Kırkikindi" olarak bilinen öğleden sonra yağışlarının devam edeceğini belirten Tek, "Ankara'da sıcaklıklar 24 dereceden başlayıp hafta ortasında 28 dereceye kadar yükselecek. Ancak öğleden sonra saat 15.00'ten itibaren yerel yağış geçişleri görmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Tek, İç Anadolu genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini de sözlerine ekledi.
KARADENİZ'DE YAĞMURLU GÜNLER, DOĞU'DA "IĞDIR" FARKI
Karadeniz Bölgesi'nin hafta genelinde yağışlı bir tablo çizeceğini ifade eden Adil Tek, "Özellikle Samsun ve Trabzon çevresinde sıcaklıklar 23-25 derece bandında olacak. Hafta boyunca kısa süreli ama etkili yağış geçişleri göreceğiz" dedi. Doğu Anadolu'da ise Iğdır'ın özel konumuna dikkat çeken Tek, "Kars 19 dereceyken, Doğu'nun ovası konumundaki Iğdır 29 dereceleri görecek. Bölgenin kuzeyinde yağışlar sürerken, güneyinde hava açmaya başlıyor" sözleriyle farklılıklara işaret etti.
DENİZ SEZONU AKDENİZ'DE TAMAMEN AÇILDI
Tatil planı yapanlar için deniz suyu sıcaklıklarını da paylaşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Akdeniz'de deniz suyu 21 ile 24 derece arasında değişiyor; artık tamamen denize girilebilir noktada. Ege'de 19-22 derece bandındayken, Marmara'da 17-20 dereceler görülüyor. Karadeniz ise hala soğuk; Batı Karadeniz 18, Doğu Karadeniz ise 15 derecelerde seyrediyor" diyerek deniz suyunun ısınması için biraz daha zaman gerektiğini belirtti.