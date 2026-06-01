İstanbullular müjde! Termometreler 30 dereceyi gösterecek | Kısa süreli yağış geçişine dikkat

Yeni haftada sıcaklıkların artış eğiliminde olduğunu belirten Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Bu hafta sıcaklıklar artmaya başlıyor ama geçen seneki gibi çok uç değerler, aşırı sıcak hava dalgaları yok. İstanbul özelinde 28, 29, 30 hatta 31 dereceleri görüyor olacağız" ifadelerini kullandı. İstanbul'un güney ilçelerinde sıcaklığın birkaç derece daha yüksek, kuzeyde ise daha düşük olacağını hatırlatan Tek, "Cuma günü İstanbul'da çok kuvvetli olmayan, kısa süreli bir yağış geçişi bekliyoruz" sözleriyle İstanbulluları uyardı.

EGE VE AKDENİZ'DE YÜKSEK NEM VE SICAKLIK UYARISI

Ege Bölgesi'nde özellikle Aydın'ın yüksek sıcaklıklardan etkileneceğini vurgulayan Adil Tek, "Aydın her zaman Ege'nin en sıcak noktalarından biri. Bu hafta 34-35 dereceleri görecek. İzmir'de ise sahil kesimlerinde denizin serinletici etkisiyle sıcaklık 28-29 derecelerde kalırken, iç kesimlerde 32 dereceye kadar çıkacak" dedi. Akdeniz'deki durumu da değerlendiren Tek, "Antalya'da sıcaklığın 27-28 derece olması aldatmasın. Güneyden esen rüzgarlar nemi çok artırıyor; bu da hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek olmasına neden oluyor" açıklamasında bulundu.

İÇ ANADOLU VE ANKARA'DA ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞLARINA DİKKAT

Başkent Ankara ve çevresinde "Kırkikindi" olarak bilinen öğleden sonra yağışlarının devam edeceğini belirten Tek, "Ankara'da sıcaklıklar 24 dereceden başlayıp hafta ortasında 28 dereceye kadar yükselecek. Ancak öğleden sonra saat 15.00'ten itibaren yerel yağış geçişleri görmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Tek, İç Anadolu genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini de sözlerine ekledi.