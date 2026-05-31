Moglia, geçmişte 1970'ler ve 2000'li yıllarda yaşanan büyük altın boğa piyasalarının yaklaşık on yıl sürdüğüne dikkat çekerek mevcut döngünün de benzer bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE TARİHİ YÜKSELİŞ Raporda yer alan verilere göre altın 2025 yılı başından bu yana yüzde 92 yükselirken, gümüşteki artış yüzde 150'nin üzerine çıktı. Gümüş fiyatları Ocak 2026'da güçlü bir momentum yakalayarak son yılların en yüksek seviyelerini test etti.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ POTANSİYELİ SINIRLANABİLİR Gümüş piyasasında yapay zeka, yarı iletkenler, güneş panelleri ve elektrikli araçlar kaynaklı güçlü talebin sürdüğüne dikkat çeken Moglia, buna rağmen son dönemde yaşanan sert yükselişlerin ardından altın-gümüş rasyosunun tarihi ortalamalarına yaklaşmasının gümüşün kısa vadeli yükseliş potansiyelini sınırlayabileceğini ifade etti.