Rockefeller stratejisti Doug Moglia yatırımcılara tarih verdi: Ons altın 10 bin doları görebilir
Rockefeller Global Investment Management Makro Stratejisti Doug Moglia, altının uzun vadeli yükseliş trendinin sürdüğünü belirterek dikkat çeken bir tahminde bulundu. Moglia, altının ons fiyatının 2027 yılına kadar 5.500 doları aşabileceğini, 2030 öncesinde ise 8.000 ila 10.000 dolar bandına ulaşma potansiyeli taşıdığını ifade etti.
Rockefeller Global Investment Management Makro Stratejisti Doug Moglia, yayımladığı kapsamlı emtia raporunda altın piyasasına dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Değerli metalin yeni emtia döngüsünün "çıpası" olmaya devam ettiğini belirten stratejist, mevcut boğa piyasasının henüz sona ermediğini savundu.
ALTINDA 10 BİN DOLAR TAHMİNİ
"Commodities Re-Enter the Global Macro Playbook" başlıklı analizinde Moglia, yükseliş trendinin devam etmesi halinde altının 2027 yılına kadar 5.500 doları aşabileceğini, 2030 yılı öncesinde 8.000 dolara ulaşabileceğini hatta 10.000 dolar seviyesini test edebileceğini öne sürdü.
MERKEZ BANKALARI ALTIN ALMAYA DEVAM EDİYOR
Rapora göre Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında merkez bankalarının rezerv politikalarında önemli değişimler yaşandı. Moglia, 2022-2024 döneminde küresel merkez bankalarının üst üste üç yıl boyunca her yıl 1.000 tondan fazla altın alımı gerçekleştirdiğini belirtti. Bu miktarın yıllık küresel altın üretiminin yaklaşık yüzde 20 ila 25'ine karşılık geldiği ifade edildi.
Moglia ayrıca merkez bankalarının rezervlerinde altının payının yaklaşık yüzde 31 seviyesinde bulunduğunu, bu oranın zamanla dolar rezervlerinin yüzde 56'lık payına yaklaşabileceğini değerlendirdi.
ALTINI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER NELER?
Rockefeller analistine göre altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında merkez bankalarının devam eden alımları, doların zayıflaması, yükselen mali riskler, Fed'in bağımsızlığına dair tartışmalar ve jeopolitik gelişmeler yer alıyor. Raporda altının mevcut boğa piyasasının dördüncü yılına girdiği ve bu süreçte yaklaşık yüzde 200 değer kazandığı belirtiliyor.