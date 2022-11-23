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Cristiano Ronaldo'dan "Come to Galatasaray" beğenisi! Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ayaklandı: Taraftar çıldırdı Ronaldo'yu istiyor

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Cristiano Ronaldo’dan Come to Galatasaray beğenisi! Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ayaklandı: Taraftar çıldırdı Ronaldo’yu istiyor

Efsane olduğu kulüp tarafından sözleşmesi feshedilen dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı merakla beklenirken, yıldız isimden flaş bir hamle geldi. Ronaldo'nun Instagram hesabındaki paylaşımlara "Come to Galatasaray" mesajları yağdıran Galatasaray taraftarı beklediği yanıtı aldı. Yıldız ismin bir taraftarın yaptığı çağrıyı beğendiğine ilişkin ekran görüntüsü kısa sürede Galatasaray taraftarı arasında yayıldı ve Twitter'da gündem oldu. İşte o beğeni...

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Manchester United ile Ronaldo'nun yolları, 37 yaşındaki golcü oyuncunun, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'de yayınlanan "Piers Morgan Sansürsüz" programındaki ses getiren röportajından bir hafta sonra ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiği belirtildi. Manchester United formasıyla 346 maçta 145 gol atan Ronaldo'ya, takıma katkısından dolayı teşekkür edildi.

NE OLMUŞTU?

Manchester United'daki ilk döneminde (2003-2009) bir UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 de Premier Lig kupası kazanan Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki takımda ilk 11'e girmekte zorlanıyordu.

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 defa layık görülen Ronaldo, Piers Morgan Sansürsüz programında, Erik ten Hag'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kendisini kulüpten göndermeye çalıştığını ve ihanete uğramış hissettiğini söylemişti.

"COME TO GALA" ÇAĞRISI

Bu ayrılığın ardından Galatasaray taraftarları sosyal medya üzerinden Ronaldo'ya transfer çağrısı yaptı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Portekizli yıldız Ronaldo'nun kadroya katılması için yönetime esprili mesajlar yolladı. Galatasaray taraftarları, Cristiano Ronaldo'nun son Instagram paylaşımına 'Come to Galatasaray' yorumları yapmaya başladı.

RONALDO'DAN "COME TO GALATASARAY" BEĞENİSİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken yıldız oyuncunun Instagram hesabından bir Galatasaray taraftarının "Come to Galatasaray" çağrısını beğendiği iddia edildi. O ekran görüntüsü kısa sürede Twitter'da gündem olurken Galatasaray taraftarı Ronaldo'nun hesabını beğeni yağmuruna tuttu.

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