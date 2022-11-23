Cristiano Ronaldo'dan "Come to Galatasaray" beğenisi! Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ayaklandı: Taraftar çıldırdı Ronaldo'yu istiyor

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 defa layık görülen Ronaldo, Piers Morgan Sansürsüz programında, Erik ten Hag'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kendisini kulüpten göndermeye çalıştığını ve ihanete uğramış hissettiğini söylemişti.