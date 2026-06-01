Milyonlarca çalışanı ilgilendiren erken emeklilik şartı! İşte tüm sigortalıların bilmesi gereken 8 kural
Erken emeklilik planı yapan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik şartlar bulunuyor. Erken emeklilik hakkından yararlanabilmek için neler yapılmalı? İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın erken emeklilik için belirlediği şartlar ve izlemeniz gereken yol haritası.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatına ilişkin önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlanırken vatandaşlar, erken emekliliğe kapı açan sigorta başlangıcı, eksik primlerin tamamlanması, 18 yaş öncesi çocuklukta sigorta gibi konu başlıklarını yakından takip ediyor. Son üç yılda 2,6 milyonu EYT'li olmak üzere 3,3 milyon kişiye emeklilik maaşı bağlayan SGK, geriye doğru incelemelere odaklandı. Yüz binlerce emeklilik başvurusunu inceleyen SGK, son 5 yılda 12 bin 209 kişinin emekliliğini iptal etti.
SİGORTALILIK BAŞLANGICI MI SİGORTALILIK SÜRESİ?
Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, "sigortalılık başlangıcı", malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başlanılan tarihtir. "Sigortalılık süresi" ise çalışmaya başlanan tarihle emeklilik maaşının bağlandığı veya ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süreye deniyor.
18 YAŞ EMEKLİLİĞİ NASIL ETKİLİYOR?
18 yaşından önce sigortalı olmak, emeklilikte prim gün sayısı açısından etkili oluyor. Bu yaşta ödenen primler SGK tarafından geçerli kabul edilir ve toplam prim gününe dahil edilir. Ancak kıdem hesabında 18 yaşını doldurma tarihi esas alınır. Yani 16 yaşında sigorta başlangıcı varsa, emeklilik için gerekli 25 yıl, 18 yaşın dolduğu tarihten itibaren başlar.
18 yaş altı süreler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Kıdem tazminatına esas olan sürenin hesaplanmasında sigortalılık süresi, 18 yaşın doldurulduğu tarihten itibaren başlar. Bu nedenle 18 yaşından önce geçen çalışma süresi ne kadar uzun olursa olsun, kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez. Ancak bu sürelerdeki primler, emeklilik açısından önemli.
ANNE-BABA YANINDA ÇALIŞMAK GEÇERLİ Mİ?
SGK, 2013/11 sayılı Genelgesi'ne dayanarak anne veya babaya ait işyerinde 18 yaşından önce geçen sigortalılık sürelerini iptal ediyor. SGK, anne veya babanın işyerinde çalışan çocuğun sigortalı sayılabilmesi için vasi katılımıyla yapılmış ve hakim tarafından onaylanmış bir hizmet sözleşmesinin bulunması şartını arıyor. Bulunmadığı takdirde SGK, sigortalılık başlangıcını ve prim günlerini geçersiz sayıyor.