Sur cinayetinde 2. facia önlendi! Vahşet planı bozuldu: Katil Semih Çelik'e özenen şahıs yakalandı

20242te İstanbul Fatih'te yaşanan Sur dehşeti Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Edirnekapı surlarında şüpheli tavırlar sergileyen genç çift, vatandaşın ihbarı üzerine polis tarafından durduruldu. Telefon incelemelerinde 2024'te Türkiye'yi sarsan Semih Çelik cinayetine ilişkin içerik ve yazışmaların bulunması üzerine ekipler alarma geçti. Olası bir facianın önüne geçildi.

Türkiye'nin gündemine oturan Semih Çelik vahşetinin yaşandığı Edirnekapı surlarında bu kez yeni bir alarm verildi. Fatih'te tarihi surlar üzerinde şüpheli hareketler sergiledikleri gerekçesiyle ihbar edilen gençler için gereken yapıldı.

Olay, 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.50 sıralarında Fatih Ayvansaray'da bulunan Edirnekapı surlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, surlar üzerinde şüpheli hareketler sergileyen 16 yaşındaki E.D.Y. ve 18 yaşındaki A.H.K.'yi gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler surların üzerinde bulunan ve sevgili oldukları öğrenilen E.D.Y. ve A.H.K.'yi emniyete götürdü.

TELEFONLARINDAN VAHŞETLE İLGİLİ YAZIŞMALAR ÇIKTI Şahıslara ait cep telefonları incelendiğinde 2024 yılında Edirnekapı surlarında meydana gelen cinayet olayı ile ilgili içerik ve yazışmalar olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri durumu E.D.Y.'nin ailesine haber verdi.