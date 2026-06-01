Gece Müzeciliği 1 milyonu aştı! Yeni sezon başladı

Türkiye'nin kültürel mirasını gecenin kendine özgü atmosferinde ziyaretçilerle buluşturan Gece Müzeciliği uygulamasında yeni dönem başladı. 20 müze ve ören yeri 1 Haziran–1 Ekim 2026 tarihleri arasında gece saatlerinde de ziyaret edilebilecek. 2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan uygulamanın yeni dönemini duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür rotalarında ziyaretçilere yine unutulmaz bir deneyim sunacaklarını belirtti.

Gecenin sessizliğiyle tarihî mekânların ihtişamını bir araya getiren Gece Müzeciliği uygulaması, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kültürel mirasın farklı bir atmosferde deneyimlenmesine imkân sağlayan uygulama, yeni sezonda da yerli ve yabancı ziyaretçilere akşam saatlerinde özel bir ziyaret deneyimi sunacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy uygulamasının yeni dönemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



Ersoy, Gece Müzeciliğinde yeni sezona başladıklarını belirterek kültürel mirası günün her saatinde yaşanabilir kılma hedefiyle hayata geçirdikleri uygulamayı bu yıl da sürdüreceklerini ifade etti. Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne uzanan kültür rotalarında ziyaretçilere yine unutulmaz bir deneyim sunacaklarını vurgulayan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





"Gece Müzeciliğinde yeni sezona başladık! Kültürel mirasımızı günün her saatinde yaşanabilir kılma hedefiyle hayata geçirdiğimiz uygulamamızı bu yıl da sürdürüyoruz. 1 Haziran–1 Ekim 2026 tarihleri arasında 20 müze ve ören yerimiz ziyaretçilerini gecenin kendine özgü atmosferinde ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl Gece Müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne uzanan kültür rotalarımızda ziyaretçilerimize yine unutulmaz bir deneyim sunacağız. Türkiye'nin zengin kültürel mirasını gecenin kendine özgü atmosferinde deneyimlemek isteyen tüm misafirlerimizi müzelerimize ve ören yerlerimize bekliyoruz."



İLK UYGULAMA ÜÇ ÖREN YERİNDE BAŞLADI



Kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla 2024 yılında başlatılan Gece Müzeciliği uygulamasıyla müze ve ören yerleri akşam saatlerinde de ziyaretçilerle buluşturuldu. Uygulama ile kültürel mekânların gecenin kendine özgü atmosferinde deneyimlenmesine imkân sağlanırken Türkiye'nin zengin kültürel mirasının günün her saatinde yaşanabilir kılınması ve sürdürülebilir turizm vizyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.



İlk olarak Efes, Hierapolis ve Side ören yerlerinde başlatılan Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında 2024 yılında 395 bin 212 ziyaretçi ağırlandı.



2025'DE 1 MİLYONU AŞAN ZİYARETÇİYE ULAŞTI



Gece Müzeciliği uygulaması 2025 yılında yoğun ziyaretçi potansiyeline sahip müze ve ören yerinde devam etti. Yerli ve yabancı ziyaretçilere gece saatlerinde ziyaret imkânı sunulan uygulamada Nemrut Ören Yeri, Efes Ören Yeri, Side Ören Yeri, Hierapolis Ören Yeri, Patara, Aspendos, Galata Kulesi, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri ile Zeugma Mozaik Müzesi öne çıkan noktalar arasında yer aldı.



İstanbul'daki müze ve ören yerlerinde uygulama, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 5 Ekim 2025 tarihine kadar sürdürülürken yoğun talep nedeniyle Efes ve Side ören yerlerinde 2 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldı. Galata Kulesi'nde ise Gece Müzeciliği uygulaması yıl boyunca devam ettirildi. Gece Müzeciliği kapsamında 2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandı.