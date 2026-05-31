"3 kişi geldi bıçakladı" diyerek ihbar etmişti! Ercan Kolçak cinayetinde sevgilisine gözaltı

Zonguldak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 28 yaşındaki erkek arkadaşı Ercan Kolçak'ın 3 kişi tarafından bıçaklandığını öne süren K.Ç. isimli kadın soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından gözaltına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden Kolçak'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Edinilen bilgiye göre olay merkeze bağlı Hacıali köyünde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre K.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eve gelen 3 kişinin 28 yaşındaki erkek arkadaşı Ercan Kolçak'ı bıçaklayarak yaraladığını bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kolçak'ın aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kolçak'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Kolçak öğle namazını müteakip öldürüldüğü evin yaklaşık 200 metre yakınındaki köy mezarlığında toprağa verildi.