İnanıp tıklama oranı yüzde 20'ye çıktı! Yapay zeka destekli tuzağın adresi X oldu

X platformunda yayılan yapay zeka destekli sahte reklamlar, kullanıcıları kripto para, forex ve sahte yatırım sitelerine yönlendirerek milyonlarca liralık vurgunun kapısını aralıyor. Uzmanlar bazı içeriklerde inanıp tıklama oranının yüzde 20'ye ulaştığını belirtirken, vatandaşların hem parasının hem de kişisel verilerinin hedef alındığına dikkat çekiyor.

Son dönemde X platformunda hızla yayılan sponsorlu reklamlar, klasik dolandırıcılık yöntemlerini aşarak yeni bir boyut kazandı. Yapay zeka destekli sahte içerikler üzerinden yürütülen bu dolandırıcılık operasyonlarının hedefinde manevi değerler, yaşlılar, başörtülü kadınlar ve siyasi kutuplaşma yer alıyor.

Uzmanlara göre süreç yalnızca bireysel para kayıplarına yol açmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin dijital ekonomisine ve toplumsal güven duygusuna da zarar veriyor.

DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ YAPAY ZEKA

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre reklamlarda sıkça kullanılan yöntemlerden biri, yaşlı başörtülü kadınların ünlü isimlerle tartıştığı ya da kavga ettiği sahnelerin yapay zeka ile üretilmesi.

İlk bakışta gerçek bir televizyon programı görüntüsü izlenimi veren bu içerikler, toplumun dini, kültürel ve siyasi hassasiyetlerini hedef alıyor. Amaç ise öfke ve merak duygusunu tetikleyerek yüksek tıklanma elde etmek.

Bazı sahte reklamlarda içeriğe inanma oranının yüzde 15 ila 20 arasında değiştiği ifade ediliyor.

HEDEF KRİPTO PARA VE SAHTE YATIRIM PLATFORMLARI

Bu dolandırıcılık ağları kullanıcıları çoğunlukla kripto para, forex ve sahte yatırım platformlarına yönlendiriyor.

Vatandaşlar yüksek kazanç vaadiyle para yatırdıktan sonra ilgili kişi veya platformlara bir daha ulaşamıyor.

Yalnızca tıklama ve reklam gelirleri değil, ele geçirilen kişisel veriler ve banka bilgileri üzerinden de çok daha büyük ölçekli ekonomik vurgunlar gerçekleştiriliyor.

TOPLUMSAL KUTUPLAŞMAYI DA HEDEFLİYORLAR

Uzmanlar operasyonların arkasındaki amaçlardan birinin de toplumsal kutuplaşmayı artırmak olduğunu değerlendiriyor.

Özellikle muhafazakar kesimi hedef alan sahte içeriklerin hem bu kesimde öfke oluşturduğu hem de karşı tarafı provoke ederek toplumsal gerilimi artırdığı belirtiliyor.

Bu durumun uzun vadede dijital ekonomiye olan güveni zedeleyebileceği ve Türkiye'nin fintech ile dijital finans ekosistemine zarar verebileceği ifade ediliyor.

X'E YÖNELİK ELEŞTİRİLER ARTIYOR

X'in yapay zeka ile üretilmiş yanıltıcı içeriklere karşı bazı yaptırımlar uyguladığı biliniyor. Ancak uzmanlara göre mevcut önlemler yetersiz kalıyor.

Yakın dönemde platformun yanıltıcı içeriklerle mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından ceza ve yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı da hatırlatılıyor.

TIKLAYINCA NE OLUYOR?

Uzmanlar ve medya gözlemcilerinin incelediği vakalara göre sistem genellikle şu şekilde işliyor:

• Kullanıcı dikkat çekici görsel veya videoyu görerek bağlantıya tıklıyor.

• Kısa linkler üzerinden sahte haber sitelerine yönlendiriliyor.

• Bu siteler büyük medya kuruluşlarının internet sitelerini taklit ediyor.

• Kullanıcıdan kişisel bilgiler isteniyor veya yüksek getirili yatırım fırsatları sunuluyor.

• Bazı durumlarda cihazlara zararlı yazılım bulaştırılarak banka uygulamalarına ve kişisel verilere erişim sağlanabiliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar sosyal medya platformlarında karşılaşılan sponsorlu içeriklerin doğruluğunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirterek özellikle yüksek kazanç vaadinde bulunan yatırım reklamlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.

