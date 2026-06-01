İnanıp tıklama oranı yüzde 20'ye çıktı! Yapay zeka destekli tuzağın adresi X oldu

Uzmanlara göre süreç yalnızca bireysel para kayıplarına yol açmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin dijital ekonomisine ve toplumsal güven duygusuna da zarar veriyor.

Son dönemde X platformunda hızla yayılan sponsorlu reklamlar, klasik dolandırıcılık yöntemlerini aşarak yeni bir boyut kazandı. Yapay zeka destekli sahte içerikler üzerinden yürütülen bu dolandırıcılık operasyonlarının hedefinde manevi değerler, yaşlılar, başörtülü kadınlar ve siyasi kutuplaşma yer alıyor.

DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ YAPAY ZEKA

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre reklamlarda sıkça kullanılan yöntemlerden biri, yaşlı başörtülü kadınların ünlü isimlerle tartıştığı ya da kavga ettiği sahnelerin yapay zeka ile üretilmesi.

İlk bakışta gerçek bir televizyon programı görüntüsü izlenimi veren bu içerikler, toplumun dini, kültürel ve siyasi hassasiyetlerini hedef alıyor. Amaç ise öfke ve merak duygusunu tetikleyerek yüksek tıklanma elde etmek.

Bazı sahte reklamlarda içeriğe inanma oranının yüzde 15 ila 20 arasında değiştiği ifade ediliyor.