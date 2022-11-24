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Haberler Galeri Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftar 'come to Galatasaray' çılgınlığı başlatmıştı

Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftar 'come to Galatasaray' çılgınlığı başlatmıştı

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan ve Premier Lig takımlarından Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo ile ilgili Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi. Sarı kırmızılı taraftarların takımda görmek istedikleri yıldız için sosyal medyada 'Come to Galatasaray' çılgınlığı başlatmıştı.

Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:31
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Galatasaray başkanı Dursun Özbek’ten Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftar ’come to Galatasaray’ çılgınlığı başlatmıştı

Galatasaray Üniversitesinin kuruluşunun 30. yıl dönümü için üniversite yerleşkesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Dursun Özbek, özel açıklamalar yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray başkanı Dursun Özbek’ten Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftar ’come to Galatasaray’ çılgınlığı başlatmıştı

RONALDO AÇIKLAMASI

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesinin feshedildiği ve Galatasaray taraftarının yoğun olarak sosyal medyada bu oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe gelmesi çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Özbek, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray başkanı Dursun Özbek’ten Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftar ’come to Galatasaray’ çılgınlığı başlatmıştı

Galatasaraylı taraftarlar, Ronaldo'nun Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından sosyal medya üzerinden yönetime Portekizli yıldızın transfer edilmesi yönünde mesajlar göndermişti.

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Galatasaray başkanı Dursun Özbek’ten Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftar ’come to Galatasaray’ çılgınlığı başlatmıştı

37 yaşındaki futbolcunun, sosyal medya hesaplarını "Come to Galatasaray" mesajlarıyla dolduran sarı-kırmızılı taraftarlardan birinin paylaşımını beğendiğinin iddia edildiği ekran görüntüsü yine sosyal medyada gündem olmuştu.

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Galatasaray başkanı Dursun Özbek’ten Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftar ’come to Galatasaray’ çılgınlığı başlatmıştı

"İNŞALLAH MAYIS AYINDA BEKLENEN SONUCA ULAŞACAĞIZ"

Başkan Özbek, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki performansını da değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımın Medipol Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin camiayı mutlu ettiğini belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Tabii camia mutlu olunca biz de o derece mutluyuz. Zaten yönetimlerin görevi camiayı mutlu etmek, taraftarlarımızı mutlu etmek, bunun bilincindeyiz. Özellikle futbol takımının son haftalarda gösterdiği performans son derece güzel oldu ve camiayı çok mutlu etti. Dolayısıyla biz de çok sevinçliyiz."