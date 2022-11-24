24 Kasım 2022, Perşembe
Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftar 'come to Galatasaray' çılgınlığı başlatmıştı
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan ve Premier Lig takımlarından Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo ile ilgili Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi. Sarı kırmızılı taraftarların takımda görmek istedikleri yıldız için sosyal medyada 'Come to Galatasaray' çılgınlığı başlatmıştı.
Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:31
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