Galatasaray başkanı Dursun Özbek’ten Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftar ’come to Galatasaray’ çılgınlığı başlatmıştı

"İNŞALLAH MAYIS AYINDA BEKLENEN SONUCA ULAŞACAĞIZ"

Başkan Özbek, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki performansını da değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımın Medipol Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin camiayı mutlu ettiğini belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Tabii camia mutlu olunca biz de o derece mutluyuz. Zaten yönetimlerin görevi camiayı mutlu etmek, taraftarlarımızı mutlu etmek, bunun bilincindeyiz. Özellikle futbol takımının son haftalarda gösterdiği performans son derece güzel oldu ve camiayı çok mutlu etti. Dolayısıyla biz de çok sevinçliyiz."