45 yaşındaki Svetlana Torgashova da Müslüman olup Sevde adını aldı

Müftü Aydın, "Bu yaşadıklarımız bizi mutlu ediyor. Müslüman olan kardeşimiz, inşallah bundan sonraki hayatında, hem ailesine hem de bizlere örnek olacaktır. Cenab-ı Hak onlara, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamalarını nasip etsin. Sevdikleriyle bizleri Resulullah'a komşu eylesin" dedi.

İhtida töreni sonrası Müslüman olan Sevde Kara'ya, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından Kur'an-ı Kerim, dini kitaplar ve Türk bayrağı hediye edildi.