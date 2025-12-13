Avrupa’nın kurtuluşu Türkiye’ye mi bağlı? Avrupa’nın Türkiye ilgisi neden?

Her zamanki gibi hızla dönüyor dünya. Lakin hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Öyle ki The Economist'in yeni yıl kapağı da kırılgan bir geleceğin sessiz fotoğrafı gibi adeta.

Kelepçelenmiş bir yumruk. Gökyüzünü yaran füzeler. Dalgalarda savrulan göç tekneleri ve insanlığın kaderini yeniden yazmaya hazırlanan yapay zeka sembolleri... Bu görselden yola çıkarak hep şu yorumu yapıyor uzmanlar; "2026, belirsizliklerin hüküm sürdüğü bir eşik yıl olacak."