Avrupa'nın kurtuluşu Türkiye'ye mi bağlı? Avrupa’nın Türkiye ilgisi neden?
2026 yılında belirsizliğin büyük olacağını belirten uzmanlar, fırsatların ise belirsizlikten çok daha büyük olduğuna dikkat çekiyor. Trump’ın politikaları ile sarsılan ve savunma harcamalarına başlayan Avrupa ise kurtuluşu Türkiye’de arıyor. Peki 2026'da bizi nasıl bir dünya bekliyor? Detaylar analiz haberimizde...
Her zamanki gibi hızla dönüyor dünya. Lakin hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Öyle ki The Economist'in yeni yıl kapağı da kırılgan bir geleceğin sessiz fotoğrafı gibi adeta.
Kelepçelenmiş bir yumruk. Gökyüzünü yaran füzeler. Dalgalarda savrulan göç tekneleri ve insanlığın kaderini yeniden yazmaya hazırlanan yapay zeka sembolleri... Bu görselden yola çıkarak hep şu yorumu yapıyor uzmanlar; "2026, belirsizliklerin hüküm sürdüğü bir eşik yıl olacak."
"TRUMP'IN DÜNYASINDA YAŞIYORUZ"
2026 yılı, Donald Trump'ın başkanlığının ikinci döneminin ikinci yılı olacak. The Economist editörleri, "Bu Trump'ın dünyası, biz sadece içinde yaşıyoruz." diyerek durumu özetliyor. Ve bakıldığında Trump'ın siyaset anlayışı, değerlerden çok pazarlığa, ilkelerden çok çıkara dayalı.
Küresel dengeleri kökünden sarsan bir diplomasi anlayışı bu. Hal böyle olunca da yeni bir soru yankılanıyor dünyanın dört bir yanından; Bu fırtınada kim ayakta kalacak?
TÜRKİYE'NİN KONUMU VE ÇİN!
Peki ya Türkiye. Bu fırtınada Türkiye'nin konumu ne olacak? Uzak Asya'da başka bir güç sessizce yükseliyor; Çin... Öyle Ti Trump'ın her hamlesi de Pekin'e yeni bir alan açıyor. Daha güvenilir ortak imajı. Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan dev ticaret ağları ve dünyanın kaderini belirleyecek kritik teknolojiler. İşte tüm bunlarla sadece büyümüyor, aynı zamanda dünyanın geleceğini şekillendirmek için konumlanıyor Çin... Tam bunların ortasında geçiş noktasında Türkiye yer alıyor.
AVRUPA VE TÜRKİYE'NİN DEĞERİ
Ve Avrupa... Tarihin belki de en zorlu sınavlarından birine giriyor o da. Savunma harcamaları artıyor. Bütçeler derinleşiyor, siyaset sertleşiyor ve aşırı sağ yükseliyor.
The Economist'in bu konudaki tespiti ise kısa ve net; "Avrupa bunların hepsinin altından aynı anda kalkamaz." İşte tam da bu noktada Türkiye'nin değeri yeniden ortaya çıkıyor.
Trump politikaları ile sarsılan Rusya korkusuyla ordusunu yenilemeye çalışan Avrupa ülkeleri ise Türkiye'siz savunmalarını geliştiremeyeceğini itiraf ediyor ve "Türkiye'siz olmaz" sözleri liderlerden ve bakanlardan tek tek geliyor.
KÜRESEL EKONOMİ VE YAPAY ZEKA
Bir de küresel ekonomi var tabii. Dev bütçe açıkları, Merkez Bankalarına yönelik baskılar, tahvil piyasalarında yaklaşan fırtına ve değerinin ne olduğu hala tartışılan yapay zeka yatırımları. 2026'da şu soru da kaçınılmaz artık; "Yapay zeka neye evrilecek? Devrime mi, çöküşe mi?"
TÜRKİYE ETKİSİNİ ARTIRABİLİR
Eldeki verilerden yola çıkılarak Yapılan değerlendirmelere bakıldığında 2026 yılında belirsizlik büyük Ancak bir gerçek daha var. O da şu; 2026'da fırsatlar, Belirsizlikten çok daha büyük...
İşte böyle bir ortamda akıllı ve samimi stratejilerle, Küresel belirsizlikleri fırsata çevirebilir. Bölgesel ve küresel arenada Etkisini daha da artırabilir Türkiye.
