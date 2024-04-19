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ŞOK neredeyse 10 bin TL daha ucuza iPhone 15 satıyor! 20 Nisan 2024 ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde?

Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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ŞOK neredeyse 10 bin TL daha ucuza iPhone 15 satıyor! 20 Nisan 2024 ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde?

ŞOK 20 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Haftanın ŞOK indirim kataloğunda başlattığı iPhone 15 kampanyasına iPhone meraklıları büyük ilgi gösteriyor. Tüm renkleri ve 256 GB modeli ile müşterilerinin karşısına çıkan zincir market ev ve iş yerinizin ihtiyacına yönelik yüzlerce üründe daha indirim başlattı. İşte ŞOK indirim afişi…

Herkesin merakla beklediği ŞOK 20 Nisan aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. 27 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda satışa sunulan iPhone 15 kampanyası iPhone meraklılarını kendine çekmeyi başaracak. Piyasanın çok altında satışa sunulan telefonun her rengi bulunuyor. Ayrıca yüzlerce ütünde daha indime giden ŞOK, Bienwood Bie Ahşap Plastik 3 Raflı Düzenleyici 249 TL, Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Plastik Raf 199 TL, Ahşap 3 Katlı Raf 129 TL, Nilson Akım Korumalı USB Typce + C Fiş Priz 139 TL ve Nilson Akım Korumalı USB Fiş Priz 139 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. İşte haftanın indirimli ürünleri

ŞOK NEREDEYSE 10 BİN TL İNDİRİMLE iPHONE 15 SATIŞA SUNUYOR!

ŞOK 18 – 22 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak şekilde iPhone 15 kampanyası başlattı. Apple'ın resmi internet sitesi üzerinde iPhone 15 256 GB iPhone 15 62.999 TL fiyat etiketi ile satılıyor. ŞOK'un kampanyası ile birlikte iPhone 15 256 GB modelinin tüm renk seçenekleri 53.999 TL'den satışa sunuluyor.

iPHONE 15 256 GB BLACK

iPHONE 15 256 GB GREEN

iPHONE 15 256 GB YELLOW

iPHONE 15 256 GB BLUE

iPHONE 15 256 GB PİNK

ŞOK 20 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bienwood Bie Ahşap Plastik 3 Raflı Düzenleyici 249 TL,

Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Plastik Raf 199 TL,

Ahşap 3 Katlı Raf 129 TL,

Nilson Akım Korumalı USB Typce + C Fiş Priz 139 TL

Nilson Akım Korumalı USB Fiş Priz 139 TL

Akım Korumalı Priz 99,95 TL,

Masajlı Duş Başlığı Seti 119 TL,

Fonksiyonlu Krom El Duşu 79,95 TL,

Turbo Pervaneli Krom El Duşu 79,95 TL,

Komütatör 34,95 TL,

Topraklı Priz 34,95 TL,

Anahtar 34,95 TL,

Promer 4+1 Merdiven 599 TL

Luiza 3+1 Merdiven 499 TL

0 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 349 TL,

17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 399 TL,

Pro Tavan Kestirme Fırçası 49,95 TL,

Şerit Metre 199 TL,

280 ml Akrilik Mastik 39,95 TL,

280 gram Şeffaf Silikon 79,95 TL,

İç Cephe Rulosu 99,95 TL,

Kalorifer Rulosu 39,95 TL,

Fırça No:2,5 39,95 TL,

Fırça No:2 34,95 TL

Fırça No:3 44,95 TL

19 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de 3 Musluklu Su Sebili, TV Box, Şarjlı Su Pompası, Apec 150 CC Motor uyguna satışta19 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de 3 Musluklu Su Sebili, TV Box, Şarjlı Su Pompası, Apec 150 CC Motor uyguna satışta 19 NİSAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! A101’DE 3 MUSLUKLU SU SEBİLİ, TV BOX, ŞARJLI SU POMPASI, APEC 150 CC MOTOR UYGUNA SATIŞTA
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