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19 Nisan BİM aktüel kataloğu: BİM’e Elektrikli Bisiklet, Mini Buz Dolabı, Drone, Terlik Çeşitleri ucuza geliyor

Giriş Tarihi: 19.04.2024
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19 Nisan BİM aktüel kataloğu: BİM’e Elektrikli Bisiklet, Mini Buz Dolabı, Drone, Terlik Çeşitleri ucuza geliyor

BİM 19 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın indirim listesinde Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet, TCL 55" 4K Ultra HD Gogle Tv, Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti, Benante Bambu Standlı Porselen Fincan Seti, Fakir Range Türk Kahve Makinesi ve Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı uygun fiyata satışa sunuluyor. İşte BİM’in uygun fiyatlı ürünleri

BİM 19 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları belli oldu. 26 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL, Senna 65" Frameless Ultra HD Gogle Tv 17.499 TL, TCL 55" 4K Ultra HD Gogle Tv 18.999 TL, LG 50" Ultra HD Smart Tv 17.499 TL, TCL 43" Smart Google Tv 8.999 TL, Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL, Polosmart PGM20 Oyuncu Klavyesi 299 TL, Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL, Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 TL, Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL, Dynamic Ahşap Kaykay 399 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte BİM indirimli ürünler listesi

BİM 19 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL

Senna 65" Frameless Ultra HD Gogle Tv 17.499 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Gogle Tv 18.999 TL

LG 50" Ultra HD Smart Tv 17.499 TL

TCL 43" Smart Google Tv 8.999 TL

Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL

Polosmart PGM20 Oyuncu Klavyesi 299 TL

Polosmart PGM24 Mouse + Mouse Pad 159 TL

Polosmart PGM18 Gaming Kulaklık 449 TL

Polosmart PGM21 Işıklı Mouse Pad 299 TL

Polosmart PGM26 Rgb Işıklı Mouse Pad 199 TL

Fakir Range Türk Kahve Makinesi 899 TL

Polosmart PSC46 Tıraş Makinesi 349 TL

Polosmart MP17 Akım Korumalı Priz 279 TL

Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.599 TL

Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL

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