İsrail'in Gazze soykırımına "sınırsız bir empatiyle" destek olan ülkelerin Lahey'deki kararın ardından mahcup olmalarını beklemek fazla iyimserlik olurdu.

Her şeyden evvel, tıynetleri mahcup olmaya elverişli değildi.

Fakat...

Zevahiri kurtarmak için de olsa pozisyonlarını gözden geçirebilirlerdi. En azından, İsrail'in katliamlarına karşı uluslararası toplumda oluşan muazzam tepkiyi hesaba katmaları umulurdu.

Ki, mezkûr tepki boşuna değildi.

Gazze katliamının başlangıcından bu yana geçen 117 gün boyunca, 26 bin Filistinli katledildi. Bunların 10 binden fazlası çocuk, 8 bine yakını kadındı. İsrail'in yerle bir ettiği evlerin altında kalanların sayısı da belli değil.

Küresel Siyonizm'in kontrol ettiği medya olanca gayretine rağmen bu vahşeti karartamadı. Manipülasyon derseniz, o da bir yere kadar. Zira her şey tüm dünyanın gözleri önünde oluyor.

Mazlum Gazze halkı İsrail bombalarıyla paramparça ediliyor, saldırılardan kurtulanlar da yağmur altında, çamurlarda barınmak zorunda bırakılıyor. Sığındıkları iptidai çadırlar bile bombalanıyor.

Gazze aç, Gazze susuz. Çocuklar, kadınlar feryat ediyor... İnsan olanın vicdanı dayanmaz!

***

İsrail Lahey'de "soykırım zanlısı" olarak sanık sandalyesine oturtulunca, İsrail'i destekleyen ülkelerin mahut destekten vazgeçeceğini sananlar felaket yanıldı.

Tam aksine, uluslararası hukuku (Lahey'i) iplemeyen Netanyahu'dan farksız tavır ortaya koydular.

ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Kanada, Avusturya, İsviçre, Finlandiya ve Avustralya, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yardımı kesti.

Birleşmiş Milletler Filistin Raportörü Francesca P. Albanese, İsrail'i mahkûm eden Lahey'deki karardan bir gün sonra söz konusu yardımın kesilmesini manidar bulduğunu belirttiği açıklamasında, İsrail'in sistematik kışkırtması sonucunda "Filistinliler toplu olarak cezalandırılıyor..." dedi.

Aynen dediği gibi oldu, olmaya da devam ediyor!

ABD ve kuyruğundan ayrılmayan devletler yardımı kesince Netanyahu gereğini yaptı.

Geçen gün Gazze'de Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı bombalayıp birçok Filistinliyi katletti.

***

ABD'nin İletişim Koordinatörü John Kirby de Lahey'deki kararın hilafına, Gazze'de soykırıma dair hiçbir belirti görmediklerini, İsrail'i desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna çatışması başlar başlamaz "Bu bir soykırımdır..." diyenler, Lahey'deki mahkeme kararına rağmen Gazze'de hiçbir şey görmüyorlar.

"Gazze'yi yok eden bombalar ve askeri teçhizat ABD'de üretiliyor. Yaşananların suç ortağıyız..." diyen kendi ülkelerinin senatörü Bernie Sanders gösteremedi, biz nasıl gösterelim.

Zaten vicdanı körleşenlere kimsecikler bir şey gösteremez.

Behemehal harekete geçmek zorundayız.

Güney Afrika'nın hukuk planında yaptığını biz de yardım planında yapmalıyız.

Gazze'ye yardımla ilgili Lahey'deki mahkeme kararı dolayımında dünyanın tüm vicdanlı kurum ve kuruluşlarını organize ederek harekete geçirmeliyiz.