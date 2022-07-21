Bunlarınadlı yandaş gazeteleri,manşeti atmış.Hem de'nın kocaman bir fotoğrafının altına.Söz konusu çağrının nedeni mi?..son günlerde ülkemizde hızla"örgütleniyormuş".Haliyle,da çok endişelenmiş. CübbeliAhmet Hoca'ya dayandırdığı iddiasınıgündemine taşımış.Neymiş efendim,adlı Kuveytli bir Vehhabi bir camide vaaz vermiş.Vay canına!Vaaz vermiş de, ne demiş? İşte orasını bilemiyoruz...Sanırım, "Vehhabi" olması yeterli, ötesini ne yapacaksınız demeye getirmişler!Tamam, Cübbeli Ahmet Hoca için "Vehhabi" olması kuvvetle muhtemel yeterlidir, hadi bizim için de öyle olsun; lakiniçin "Vehhabi" olsa ne olur, olmasa ne olur!Kaldı ki CHP Genel Başkan Yardımcısı "Vehhabilik nedir?" biliyor mu bakalım.kimdir,'den nasıl etkilenmiştir haberi var mı?..'nın mezhepler konusundaki ciltlerce eserinden birinin kapağını açmış mıdır?Nerdeee!...Peki, CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın dehşete düştüğü "Selefi akımlardan" kastettiği nedir?Merhumde nihayetinde bir "Selefi"ydi. Hadi diyelim Cübbeli Ahmet Hoca için fark etmez; ha Yaşar Nuri, ha Selefi.İyi de CHP için de mi fark etmiyor?

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bir de "akıl" veriyor: "Eski yanlışların tekrar yapılmaması, iktidarın üç maymunu oynamak yerine acil eylem planını hayata geçirip çalışmalar yapması lazım..."diyerek ihsas ettiği, eskiden "Cemaat" diye kendini kamufle eden FETÖ.Peki o "eski yanlışa" CHP ve lideri Kılıçdaroğlu'nun tek bir sözü hiç olmuş mu?Bu arada, "Selefilerin" FETÖ'ye kökten karşı çıktığından Veli Ağbaba'ların haberi var mı?Gelelim şu "üç maymun" benzetmesine... İktidar gözlerini açtığında, FETÖ'ye kim göğsünü siper etmişti? CHP Genel Başkanı bizzat talimat vererek, FETÖ medyasına sahip çıkılmasını istememiş miydi?Bunların Sözcü gazetesinin duayen bir yazarı da FETÖ'nün AK Parti'ye kurduğu kumpas için, "Bizim yapamadığımızı Fetullah Gülen ve Cemaati yaptı" dememiş miydi?

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İşin garibi: Aynı Cumhuriyet gazetesi aynı gün bir haberinde'yı "Selefi akımların" örgütlenmesine dikkat çekmek içingösterirken, diğer bir haberinde demanşetiylegösteriyor!"Hedef" gösterdikleri haberde...'nın kız ve erkek Kuran kursları kurarakyürüttüğüne ve laikliği hedef alan vaazlar verdiğine dair istihbarat raporuna rağmenve'ın önlem almadıkları, bugün de İsmailağa yasal yapıymış gibi konuşulduğu dercediliyor.Hülasa, bunlara soracak olursanız, "tüm cemaatler ve tarikatlar kapatılsın!"Kapatılsın ki,muhafazakârları manipüle etmek için kallavi bir gerekçe bulsun.Böylece...Muhafazakâr sosyolojiyi yanlarına çekmek için,diyen FETÖ'ye de kolayca üreyebilecekleri zemin hazırlanmış olsun.