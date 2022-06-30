Cüneyt Arkın'ın cenaze namazı'nde değil de'nde kılınsaydı ne olurdu?Ben söyleyeyim:Mutat olduğu üzre cenazesi Teşvikiye'den kaldırılan diğer ünlü "sanatçılardan" kesinlikle farklı olurdu.En azından, çok çok daha büyük bir kalabalık iştirak ederdi.Zirane kadar üzgünse,o kadar ağlıyor!Kimle konuştuysam ruhuna Fatihalar okuyor, rahmet diliyor.Peki,ne yaptı da toplumun tüm katmanlarının bu denli ortak sevgisine mazhar oldu?Nasıl bir duruş sergiledi ki,ileomuz omuza yas tutuyorlar?Nedir bunun sırrı?Şaşacaksınız ama söyleyeyim: Yatarken başucuna koyduğu ekmektir. Evet, bildiğiniz ekmek."Ne alaka?" deyip kestirip atmayın; anlatacağım, sabredin.

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Cüneyt Arkın şöhret olmadan evvel yaşadığı "yoksulluğu" bir televizyon programında şöyle anlatmıştı:Burada biraz soluklanıp kendimize şunusoralım:Fırınları satın alacak kadar para kazanan ve şöhreti ülke sınırlarını aşan bir aktörün yatarken başucuna ekmek koyması neyin göstergesidir?Tamam,diye yemin eden, ekmeğe, Kuran-ıKerim'le birlikte anacak kadar "kutsallık" atfedenbir geleneğe mensup olduğunun göstergesidir... Tamam, iliklerine kadar işleyen açlık korkusu yaşadığının ifadesidir. Ki başucunda ekmekle uyumanın anlattığı "açlık", bence'unromanından daha yakıcıdır...Lakin tüm bunların ötesinde bir başka anlamı daha vardır başucuna koyduğu ekmeğin.O da...Ekmek namustur.Ancak namuslu insanlar geçmişini unutmaz, dahası aslını inkâr etmez.Merhum Cüneyt Arkın, İstiklal Harbi Gazisi babasıile merhume annesi'ın oğludur."Geçmiş" dediğimiz de aileyle sınırlı değildir. İçine doğduğumuz milletin ta kendisidir.. Hülasa, bu toprakları(İslam Ülkesi) yapanlardan İstiklal Savaşı'yla müstevlilerden kurtaranlara kadar tüm kahramanlardır.Cüneyt Arkın antiemperyalist, vatansever, namuslu bir aydın sanatçı olarak her daim bu aziz milletin yanında yer almıştır.Mensubu olduğu milletin özgüvenini sistemli bir şekilde yok etmeye çalışan "kara siyasaya" karşı, Malkoçoğlu/Battal Gazi serileriyle özgüven "aşılamıştır".

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Söz konusu kahramanlık filmleri üzerinden Cüneyt Arkın'ı yıllar yılı aşağılamaya çalışan alinasyonla malul sol, bugünlerde Cüneyt Arkın'a sahip çıkmak için sosyal medyada algı faaliyeti yürütüyor.Sahip çıksınlar. Hatta cibilliyetleri elverirse onun gibi olmaya çalışsınlar, fakat beyhude kendilerini paralamasınlar!Hele hele algı marifetiyle kendilerine benzetmeye çalışmasınlar.Malkoçoğlu'yla nasıl dalga geçtiklerini hadi yok sayalım. Mülteci bir Türk'ün dramını anlatan(1977) filminin gösterildiği tüm sinemaları "solculuk/devrimcilik" adına yaktıklarını da unuttuk diyelim.Daha dündiyenleri ne yapalım?.. Cüneyt Arkın aynızamanda, "Fatih'in fedaisi Kara Murat"tır.Türk milletinin başı sağ olsun. Sonsuz rahmet olsun.