Mezhepsiz

Hakikatin hatırını her zaman her şeyin üstünde tutmak gerektiğini her fırsatta dile getirmeye çalıştım.

Eleştirel mesafe kaybolduğunda her şeyden evvel "hakikate" körleşme başlar.

Yanlışa yanlış demezseniz, doğruya doğru demenizin de kıymeti kalmaz.

Allah korusun, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bunu takdir edecek halimiz yok..." diyen CHP'li Engin Altay'ın tersyüz edilmiş haline dönüşürsünüz de haberiniz olmaz.

Gelgelelim...

Hükümete karşı en ufak eleştiri yönelttiğimizde "muhalif güruh" tarafından anında "hedef" gösteriliyoruz, onu ne yapacağız?!

Hayır, şaka yapmıyorum.

Şaşırdığınızı biliyorum, lakin gerçek bu.

Geçenlerde Sayın Berat Albayrak'ın yüzde 25'lerde aldığı enflasyonu onca olumsuz koşullara rağmen yüzde 11'lerde tutmayı başardığını belirttikten sonra, Babacan döneminde milyarlarca dolar cari açık verirken, Albayrak döneminde cari fazla verdiğimizi dile getirdim... Muhalif medya, "Sabah grubundan Nebati'ye üstü kapalı eleştiri" veya "Sabah'tan Nebati'ye operasyon..." şeklinde manipülasyon faaliyetine girişmekte hiç gecikmedi.

En masumu bu, ötesini varın siz hesap edin.

Bu operasyon çocuklarının, bugünlerde ekonomik durumun kötülüğünden şekvacıymış gibi yapmalarına bakmayın sakın. Daha düne kadar yabancı yatırımcıya, "Türkiye'ye yatırım yapmayın" çağrıları yapan bunlardı.

"Organize kötülükten" başka marifetleri yok.

Hem iktidarı eleştirmeyeni "yandaş" diye itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, hem de en ufak eleştiriyi "organize kötülüklerine" meze yapıyorlar.

Hülasa, bir taşla kuş sürüsü vuruyorlar.

Tamam, kış kışlığını puşt puştluğunu yapacak da, "AK Parti içinden taraftar buluyorlar" ya işte o koyuyor adama!

Tırnak içindeki ifadeyi gazetemiz yazarlarından Okan Müderrisoğlu'nun geçen günkü yazısından aldım.

Şöyle yazmıştı: "Albayrak'ın, değişen dünya dinamiklerini gözeten, ekonomi politikalarında esnek dönüşümü içeren, etkin koordinasyona dayalı, kur oynaklığına ve yüksek faize karşı tedbirli uygulamaları, bir türlü içselleştirilmedi. Ekonomi politiğine direnen çevreler, maalesef AK Parti'den de taraftar bularak, 'Berat Albayrak giderse işler düzelir!' tezini alttan alta işledi..."

Doğrusunu isterseniz, "Taraftar mı buluyorlar?" yoksa "İçerdekileriyle ortaklaşa mı hareket ediyorlar?" bilmiyorum.

Bildiğim şudur:

Bu "mezhepsizler" muhalefet partilerine eleştiri getiren "muhalifleri" de benzer muameleye tabi tutuyorlar.

Ya "Muhalefete muhalefet yapmak" ya da "Akepe'nin ekmeğine yağ sürmekle" itham ediyorlar!

Kendileri gibi olmadıkça, bu "mezhepsizlerin" şerlerinden kurtulmanın imkân ve ihtimali yok.

("Mezhepsiz" dediğim, Anadolu'da kullanıldığı üzre "vicdansız, cibilliyetsiz" anlamında, etimolojik anlamda değil. Bir aklıevvel çıkıp da, "Hz. Peygamber döneminde mezhep mi vardı?" demesin.)

Bu "mezhepsizler" son günlerde Kılıçdaroğlu'nun mezhebi üzerinden "siyasi analizler" yapıyorlar.

Merdan Yanardağ'larının şu dediğine bakın: "Kılıçdaroğlu aday olursa Alevi kimliği üzerinden yıkıcı bir kampanya yürütecekler..."

Sonuç?

Kılıçdaroğlu aday olmasın!..

Peki, sonuç itibarıyla aynı şeyi Akşener'in bir milletvekili söyleyince neden bin kez özür dilemek zorunda kadı?

Birine alkış, diğerine "yuh" neden?

