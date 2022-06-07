Muhalif Dönergeci

Çok ilginç, çok çarpıcı bir zamazingo icat ettiler. Başarılarını inkâr edemeyiz.

"Çağın buluşu" deseler yeridir, o derece.

Öyle müthiş bir şey ki, ilk mektep mezunu bile olsan, Oxford'dan mezunmuş gibi hava atabiliyorsun!

Hayatında ortalama bir kitabı sonuna kadar okumamış, kayda değer bir film veya oyun izlememiş de olsan çok bilgili, çok kültürlü, çok aydınlanmış sayılabiliyorsun!

Hiçbir şey üzerinde iki dakika düşünmesen bile anında filozof katına çıkabiliyorsun!

Diyelim ki mafyasın veya organize suç örgütü liderisin, söz konusu zamazingo sayesinde her sözün "aforizma" değerinde terennüm edilebiliyor!

Gerçekten çok acayip bir şey!..

Namussuzsan anında namusluya dönüşebiliyorsun! Şerefsizsen şerefli, onursuzsan onurlu, namertsen mert, korkaksan yiğit, cahilsen âlim, salaksan zeki, hırsızsan dürüst (ila ahir) olabiliyorsun.

Tıpkı Erke Dönergeci gibi bir şey. Enerji girdisi olmadan sonsuz enerji üreten bir zamazingo vardı ya hani; "Yüzyılın buluşu" sloganıyla 2006'da ilan etmişlerdi.

İşte ona benziyor.

Erke Dönergeci bilime / fiziğe aykırı olsa da dönemin Başbakanı Erdoğan'a zarar vereceğini düşünen dönemin muhalifleri tarafından coşkuyla karşılanmıştı.

Ne ki, dönemin muhalifleri biraz (hadi saf demeyeyim) naif insanlardı.

Bir de, arkalarında profesyonel ajanslar, algı operatörleri yoktu.

Dahasını isterseniz, ABD ve AB bile yanlarında değildi.

Haliyle şappadak maskara oldular. Bebeler bile Erke Dönergeci'ni dalgaya aldılar.

Günümüz muhalifleri saf değil, acayip kurnaz. Hem de yıpratılamasın diye cumhurbaşkanı adaylarını açıklamayacak kadar.

Çok da zekiler, bir bakışta hayat pahalılığını görebiliyorlar. Hiçbir şey de gözlerinden kaçmıyor, akaryakıta zam mı geldi, dolar mı yükseldi, anında fark ediyorlar.

Farkına varmakla da kalmayıp, "Ülke ne hale geldi, yandık, bittik, tükendik..." diye kaptırıp gidebiliyorlar.

Değişik yetenekleri var.

Mesela, gündüz "Yoga Eskişehir'de yasak edildi, Akepe şeriatı getiriyor!.." diyorlar; akşam da Bebek sahilindeki rezaletten hareketle, "Akepe yüzünden din elden gitti!.." demeye getiriyorlar.

Özgüvenleri de akıl almaz. Herkesi sersem bir tek kendilerini akıllı sanıyorlar.

Cumhur İttifakı'na karşı Türkiye'nin açık düşmanlarıyla bile ittifak kurmayı makul ve mantıklı buluyorlar, ama Türkiye'nin düşmanlarına karşı Cumhur İttifakı'nın desteklenmesine akıl sır erdiremiyorlar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın